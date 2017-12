¡Bicampeón de Turismo Carretera!

Agustín Canapino se consagró campeón de TC , en una definición apasionante. Llegó 4° en La Plata y, por un cuarto de punto, alcanzó su segundo título en la categoría.

El Titán de Arrecifes le hizo honor a su apodo, dejó todo en la pista y volvió a ser campeón de Turismo Carretera como en 2010. En el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, por la 15ª y última fecha de la temporada 2017, avanzó en la serie y la final hasta llegar a un 4° puesto que le permitió levantar la tan ansiada Copa de Oro.

Buen avance en la serie

Por haber clasificado 17°, Agustín largó 6° la segunda batería de la mañana y rápidamente dejó atrás a Sergio Alaux, pasando a ir en busca de Omar Martínez. El Gurí se defendía bien de sus ataques, pero en el último giro lo sorprendió y lo superó por afuera en el curvón. Así, Canapino quedó 4° y terminó la serie presionando al líder de la Copa, Facundo Ardusso.

Corrió para ser campeón

Llegó el momento de la gran final, donde estaban en juego los últimos 60 puntos del año. El arrecifeño largaba 11° y Ardusso 9°, con 8,75 unidades a favor. Las luces rojas del semáforo se apagaron y Agustín aceleró la Chevy N° 6 que motoriza Fernando García para ir en busca del sueño. En esos primeros metros de carrera, antes de entrar a la primera S, pasó a Carlos Okulovich y se pegó a la cola del Torino de Ardusso, de quien pudo dar cuenta arrancando la cuarta vuelta, cuando a Facundo se le corrió el auto en el curvón y Canapino metió la trompa por adentro. Pero el 9° lugar no le alcanzaba, tenía que obtener el 4° con su rival 10°. Y gracias al gran ritmo del Chevrolet que le entrega el Jet Racing, bajo la dirección técnica de su padre, Alberto, como en finales anteriores el Titán de Arrecifes se vino para adelante con todo. En base a buenas maniobras, dejó atrás a Manu Urcera, Josito Di Palma, Lionel Ugalde y también aprovechó la penalización a Mauricio Lambiris para quedar 5° a 5 giros de la bandera a cuadros. El último escollo fue Alan Ruggiero. Entrando a la última vuelta, Agustín estiró el frenaje en la horquilla, lo emparejó en la recta principal y dobó 4° el curvón. Allí se mantuvo hasta cruzar la línea de sentencia, Ardusso lo hizo 10°, y de ahí en más todo fue festejo.

Finalmente, la Copa de Oro se definió a favor de Canapino por tan sólo 0,25 de punto: 216,25 contra 216 de Ardusso.

De esta manera, el piloto de Arrecifes, próximo a cumplir 28 años el 19 de enero, alcanzó su segunda corona en la máxima categoría del automovilismo argentino, con una victoria (La Pedrera) y 7 podios. En su historial en TC suma 142 carreras con 7 victorias, 27 podios, 30 series y 3 poles.

Una semana inolvidable para Agustín, quien venía de ser séptuple campeón de Top Race el domingo pasado y hoy es bicampeón de TC. Ahora tiene 12 títulos en sus 11 años de actividad. Durante la temporada 2017 logró 7 triunfos (5 en TR, 1 en TC y 1 en Súper TC2000) y 22 podios (10 en TR, 7 en TC y 5 en STC2000).

Agustín Canapino: "No tengo palabras, ¡esto es una locura! ¡No lo puedo creer! Le agradezco eternamente a mi viejo (Alberto), a Fernando García, a cada uno de los integrantes del equipo en Arrecifes y a todos los sponsors que nos dieron la posibilidad de tener un año con un auto fabuloso, al que no le faltó nada. Todavía no caigo, parece mentira. Creo que en un ratito recién voy a tomar conciencia de lo que pasó hoy. 0,25 de diferencia, en la última vuelta, cómo fue la maniobra... No lo soñé ni en el mejor de los sueños algo así. Me duelen todos los hombros, estoy todo acalambrado. Trataba de motivarme en cada vuelta porque estaba difícil la situación, de no perder la calma, buscar un equilibrio entre ir para adelante, pero sin equivocarme. Repasando la carrera rápidamente, hubo momentos claves que salieron bien, y gracias al gran ritmo del auto pudimos terminar el año gritando campeón de una manera increíble".

