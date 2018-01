FONTANA CERCA DE SUMARSE AL EQUIPO DE ALIFRACO

Norberto Fontana no tuvo un buen paso por el JP Carrera y su continuidad dentro del Turismo Carretera estaría en el Alifraco Sport.

Fue un año difícil para Norberto Fontana en el Turismo Carretera. El arribo al equipo JP Carrera había levantado muchas expectativas en sus hinchas. Sin embargo, no encontraron los resultados esperados y el de Arrecifes decidió buscar otro rumbo para el 2018 dentro de la categoría. Si bien, aún no está confirmado está muy cerca de unirse al equipo de Walter Alifraco, el cual tuvo muy buenos resultados a fin del campeonato pasado con Esteban Gini.

“Estoy en conversaciones con Walter Alifraco, creo que en un 90 por ciento voy a estar con él corriendo en el Turismo Carretera. Nos faltan definir un par de sponsor que nos tienen que confirmar, pero viene bastante avanzada la negociación”, indicó Fontana en conversación con Carburando.com. A su vez, señaló que hay posibilidades también de continuar en en Turismo Nacional: “Todavía me faltan un par de reuniones, nos gustaría darle continuidad, ya que terminamos el año con un podio y todo”.

Cuando se le consultó, si le había costado la adaptación al Chevrolet más de lo que había pensado, el arrecifeño contestó: “Son muy parecidos los autos hoy, no noté una gran diferencia. Sí el Chevrolet va un poquito más rápido por derecho que el Torino, en su momento. Al Torino le dieron la carga el año pasado que lo ayudó doblando. Pero hoy en el TC se asemejan mucho las marcas”.

A su vez hizo un balance de lo que fue el 2017 en el TC: “Fue un año con altibajos. Lo que me deja tranquilo es que no es que yo no funcioné, sino que el equipo tampoco funcionó porque Guillermo Ortelli tampoco tuvo un buen desempeño. Metió unos podios y yo también. Metí el podio en Termas y estaba para hacer uno más en La Pedrera, por poquito se nos escapó. Es como que el equipo no estuvo en el nivel, cuando había salido campeón el año anterior”.

Y agregó: “Tenemos el máximo referente que es Guille y estuvo complicado. También lo estuve yo en algunas carreras. Fue un año bastante irregular. Esperaba poder pelear más arriba, pero se dio así. Estas son carreras de autos, cuando está el fierro lo aprovechas, te metés, ganás y peleas y cuando no te complica”.

Por último, señaló que también está trabajando para poder hacer algunas carreras más en el exterior durante el año, como lo hizo a fines del 2017 en Abu Dhabi. “Hay posibilidades de correr afuera después de haber tenido esta experiencia con el Porsche. Se abrieron algunas puertas y está la idea de poder correr carreras de Endurance en el exterior. Esas son las opciones que tengo para el 2018. Espero poder concretarlas”, concluyó.

Fotos Gentilezas: MotorSport.com