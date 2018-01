Miércoles de mucho fútbol en el Comercial de Obras

Gran jornada en el predio de calle Hornos.

Tres nuevos partidazos se disputaron anoche en el Torneo Comercial de Obras Sanitarias. Hicieron su debut 6 nuevos equipos, El Kuré vs Alberti Automotores, La Mitre Panadería vs. Power Gym y Moma Bar vs. F & B Agua y Soda.

Todos los goles del campeonato míralo los martes desde las 22:00 por la Liga TV, con la conducción de Pablo Cullen.

Mañana viernes se vivirá otra estupenda jornada con 3 nuevos partidazos.

Fecha 3.

Resultados y goles:

El Kure 2 (Ramiro Gaya y Lucas Pérez)

Alberti Automotores 3 (Santiago Cruzzeti y Agustín Lombardo 2)

........................................

La Mitre Panadería 5 (Santiago Gerino 2,

Fede Martell y Julio Abranovich 2)

Power Gym 0

........................................

Moma Bar 1 (Elian Marinero)

F & B Agua y Soda 1 (Juan Mindurri)

Vea todos los goles el martes a las 22:00 con la conducción de @cullen_pablo