Partido despedida de Pitu Lette (10) y el Melli Marcelo (5)

Dos históricos de Obras Sanitarias.

El 13 de mayo del 2018 quedará grabado en las páginas del fútbol de Arrecifes. Se despidieron dos grandes como Javier “Pitu” Lette, goleador histórico de la liga del fútbol de Arrecifes y el Melli Marcelo Álvarez, además de múltiple campeón en Obras junto al 10, es el único jugador del club azulgrana que jugó 26 años consecutivos vistiendo esos colores, defendiendo al Barrio Las Flores.

Descubrieron un mural con dos caricaturas de los homenajeados, hubo entrega de reconocimientos, palabras de elogio para ambos y un par de partidos de fútbol 7 entre más 200 jugadores que fueron especialmente invitados para este gran homenaje, entre los que se destacaron Palito Galván, el “Chavo” Ruiz, Maestro Cerícola, Dani Romero, Caña Peralta, Pato Peralta, entre otros, además de muchísimas figuras del futbol local y zonal aun en actividad.

Pitu Lette: “No tengo palabras de agradecimiento a todos los que asistieron en nuestra despedida y a los que no fueron también, los quiero mucho, no importa los colores de camisetas, no importa nada, solamente agradecido a estos jugadores de todos los equipos que se brindaron por Melli y Pitu, a los árbitros y dirigentes, realmente feliz feliz feliz, los quiero mucho. Hasta siempre!!!”