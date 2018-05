Con Mariano Werner al volante, Ford celebró en el TC, pero pronto podría perder tanta ventaja

Mariano Werner, trofeo en lo alto; lo escoltaron Johnnito de Benedictis y Agustín Canapino

Con sol o con lluvia, el clima no se impone como un condicionante para que Mariano Werner festeje una victoria cuando el Turismo Carretera visita el autódromo Parque. Ganó en la inauguración, hace cuatro años, bajo el agua; repitió ayer, bajo un cielo celeste y una temperatura primaveral. El éxito, en la sexta presentación de la categoría en la temporada, refrendó la supremacía que enseñaron los usuarios Ford en las pruebas de clasificación, las que dominó Matías Rossi , que registró un nuevo récord para el trazado de 4800 metros; además, fue el corte de una racha negativa de poco más de ocho meses sin festejos de la marca con más títulos en el TC.

Para Werner, que inició 2018 con un segundo puesto en la apertura, en Viedma, el triunfo lo señala como el mejor representante del Óvalo en el campeonato: con 156,5 puntos se posicionó sexto, a 57,5 unidades del puntero Jonatan Castellano (Dodge), una distancia que lo desafiará a elevar un poco más la vara, porque el reglamento técnico sufriría, a partir de la próxima fecha, en dos semanas, en Termas de Río Hondo, un nuevo retoque, con el objetivo de ajustar la diferencia que demuestran Ford y Dodge, desde hace tres competencias.

"Arriesgamos en todo momento, no se puede desperdiciar puestos ni oportunidades. Nunca especulamos, más allá de lo que se dice del reglamento, y eso es bueno para el automovilismo. Personalmente, nunca toqué timbre para que le dieran más al Ford. Pero a comienzo de año estábamos en desventaja y ahora, no hay que ser ciego, estamos un poco pasados. No sé si tanto en el ritmo de carrera, porque en la serie los últimos giros de Agustín Canapino fueron mejores que los míos y en la final tenía un auto muy competitivo. Se refleja más en la clasificación, por eso hubo varios autos de la marca en los primeros puestos en las últimas clasificaciones", analiza Werner, que con la victoria en Concordia suma 11 triunfos en 155 carreras en Turismo Carretera.

LN