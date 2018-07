A 50 años del debut triunfal del Trueno Naranja

Hace medio siglo, en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, Carlos Alberto Pairetti se imponía con uno de los autos más emblemáticos del Turismo Carretera. "Fue una carrera muy especial para mí", comentó Il Matto.

Hace 50 años, el Turismo Carretera organizaba su 458º competencia en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, y quedaría marcada en la historia como el día en el que ganó Carlos Alberto Pairetti con uno de los autos más emblemáticos de todos los tiempos: el Trueno Naranja.

A poco menos de un mes de debutar con ese vehículo construido por Horacio Steven en las 250 Millas de Buenos Aires, donde perdió la competencia a poco del final por la rotura del diferencial. Pero unos días después tendría revancha en Córdoba, y así lo recordaba en Campeones.

"Fue una carrera muy especial para mí porque yo venía de abandonar en Buenos Aires cuando estaba para ganar. Además el sábado ocurrió algo muy particular. Yo estaba adelante en clasificación y Copello (Eduardo), me bajó el tiempo. Entonces decidí salir a recuperar el uno, pero me fui de pista y rompí todo el auto. Reconstruirlo fue toda una odisea porque lo hicimos contra reloj, con fierros que me trajeron de Buenos Aires y con algunos del segundo Trueno que utilizaba Cacho Fangio", contaba Pairetti.

Y agregó: "No obstante pude largar el domingo y gané luego de pelear mucho con Carlos Marinkovich y Copello, en un escenario que reventaba de público y que además era perimetral, menos extenso que el de estos tiempos y con un promedio de velocidad muy alto". Ese fue el primero de cuatro éxitos de Il Matto, que al final se proclamó campeón argentino en esa temporada 1968.

Final

1) Carlos Pairetti (Chevrolet - Trueno Naranja) 55m24s6/10

2) Carlos Marincovich (Chevrolet) 55m40s3/10

3) Eduardo Copello (Torino-Liebre II) 55m48s6/10

4) Nasif Estefano (Torino-Liebre II) 56m18s4/10

5) Héctor Gradassi (Torino-Liebre II) 56m23s57/10.

Promedio: 169,951 km/h

Record de Vuelta: Carlos Marincovich, en la 4ta. vuelta de la segunda serie, en 1m04s4/10 a un promedio de 175,472 km/h.

campeones