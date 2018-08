OTRO CANAPINO DEBUTARÁ EN EL TURISMO CARRETERA

Matías, hermano de Agustín, disputará los 1000 kilómetros de la categoría en Buenos Aires junto a Nicolás González y Juan Cruz Talamona, a bordo de un Torino.

La llegada de Agustín Canapino al Turismo Carretera en el año 2009 causó expectativa en el ambiente del automovilismo, debido lo que mostró en pista en la primera carrera en Mar de Ajó, donde consiguió el tercer lugar y realizó una impresionante maniobra de superación al campeón de ese año, Guillermo Ortelli. Ahora será el turno de demostrar de su hermano Matías, que hará su debut en los 1000 kilómetros de Buenos Aires junto a Nicolás González y Juan Cruz Talamona.

En un principio Mauricio Chiaverano iba a ser el tercer piloto de González, aunque por un problema de salud no podrá estar en la competencia de larga duración. Por esa razón, el piloto de Rafaela confirmó al de Arrecifes como su compañero.

"Es algo soñado para mí. No esperaba que sea tan rápido. Me desperté hoy con la noticia cuando me dijo mi papá (Alberto)", declaró Canapino a Carburando.com. "El hecho de correr contra mi hermano pensé que iba a pasar dentro de tres o cuatro años, no ahora", agregó.

Actualmente, Matías compite en TC Mouras a bordo de un Chevrolet y está 39º en el campeonato, aunque con pocas participaciones en la temporada. El año pasado tuvo una buena participación en el TC Pista Mouras, donde logró una pole position. Sobre su preparación en la carrera especial, mencionó: "Tengo que leer el reglamento para tener todo en claro y que no haya ningún error en lo personal que nos cueste pérdida de tiempo, mirar cámaras on board del Torino y comenzar a pensar en alguna estrategia con los otros dos pilotos".

carburando