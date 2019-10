FÚTBOL: SPORTSMAN GANÓ LA FASE REGULAR

Le ganó a Obras 2 a 1 y le sacó 5 puntos a una fecha del cierre.

El “Lobo” de Carmen de Areco consolidó su actualidad jugando un buen partido ante Obras, en Arrecifes, haciéndose dueño del partido y ganando la fase regular. Fue triunfo con goles de Nicolás Rocha y Nicolás Pucheta, dos juveniles que vienen siendo figura y goleadores en todos los partidos.

El empate transitorio para el azulgrana lo conseguía Danielo Ramos de penal.

En el estadio, Brown sumó tres puntos importantes para tratar de terminar lo más arriba posible. Derrotó 3 a 0 a River con goles de Sáenz, Jodor y Adín. Y la sorpresa de la fecha fue la victoria de San Francisco sobre Santa Lina, rivales directo en la clasificación. Sanfra obtuvo la primera victoria faltando una fecha por jugar y sueña con meterse entre los mejores 8. Fue 2 a 1 con goles de Juan Pablo Góngora y Francisco Estelrrik. El gol de Santa Lina lo anotó Kevin Benavidez.

Quedan por jugarse aún Villa vs. Boca y Palermo vs. Huracán de la fecha 8, y Brown vs. Santa Lina de la fecha 7.

La última fecha, novena, se jugar el fin de semana de 3 de noviembre.

RESULTADOS FECHA 8

San Francisco 2 – Santa Lina 1

Brown 3 – River 0

Obras 1 – Sportsman 2

Palermo - Huracán (Viernes 21:00 horas, Estadio)

Villa – Boca (Viernes 21:00 horas, Villa)

Pendiente de la fecha 7

Brown – Santa Lina (Miércoles 21:00 horas, Estadio)

TABLA DE POSICIONES

Sportsman 22

Obras 17

Villa 13 *

Boca 13 *

Palermo 13*

Brown 12 *

Huracán 8 *

San Francisco 4

Santa Lina 3 *

River 0

* un partido menos

TABLA DE GOLEADORES

Nicolás Rocha (Sportsman) 10

Manuel Fernández (Boca) 7

German Pardo (Villa) 7

Nicolás Pucheta (Sportsman) 6

Danielo Ramos (Obras) 6