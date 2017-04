Agustín Canapino ganó la final de Top Race

En tanto, la segunda ubica­ción fue para Mariano Altuna con Chevrolet y el tercer lugar en el podio fue para Oscar Conta con Mercedes Benz.

El arrecifeño Agustín Canapino (Mercedes) arriesgó hoy al completar la carrera sin parar en boxes a cargar combustible y ganó la final del Top Race en el autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta, por la tercera fecha de la temporada, para quedar como nuevo líder del campeonato. Canapino, vigente campeón de la categoría, en la que festejó por trigésima séptima vez, fue seguido por Mariano Altuna (Cruze) y Oscar Conta (Mercedes). La carrera tuvo un accidentado comienzo por el despiste y toque entre Matías Rodríguez (Mitsubishi) y Matías Rossi (Toyota), que terminó con los dos pilotos fuera de la final

"Largamos muy bien, pero en la curva 2 Agustín (Canapino) levantó el pie, se me vino encima y le pegué", comentó Rodríguez desde boxes, una vez bajado de su máquina. Por su parte, Rossi, apesadumbrado, dijo: "Me superó bien Rodríguez, pero cuando estoy por llegar a la curva 2 se me vino encima, no pude hacer nada y rompí todo el auto, se terminó la carrera de la peor manera".

Después de este accidente, a Canapino se le allanó el camino en búsqueda de la victoria, aunque generaba incertidumbre si iba a administrar adecuadamente el combustible para mantener el liderazgo sin ingresar a boxes. La final tuvo otros accidentes, como el despiste de Juan Bautista De Benedictis (Fiat Octanos) y el toque entre Antonino Sganga (Mercedes) y Humberto Krujoski (Cruze), que sacó al primero del circuito. La estrategia del Sportteam salió a la perfección y Canapino, de punta a punta, celebró una vez más en la categoría, por delante de Altuna y Conta, su compañero de equipo. La próxima final de Top Race se correrá el 30 de abril, en Resistencia, Chaco.