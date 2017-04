Victoria de Valentín Aguirre en el TC Pista

Valentín Aguirre, el piloto del JP Carrera, se impuso en la final del TC Pista, que se desarrolló en Concepción del Uruguay, y escaló a la cuarta posición del campeonato; mientras que los representantes locales estuvieron lejos de la zona de vanguardia; ya que Marcelo Agrelo finalizó en el 13º lugar y Nazareno López solo pudo dar dos giros.

Apenas comenzada la carrera, antes de culminar la primera vuelta, Pezzucchi y Benvenuti protagonizaron un toque que generó el despiste del piloto del Laboritto Jrs, lo que le valió una penalización al olavarriense que debió pasar por boxes. Así, el liderazgo, lo heredó Federico Paoloni, el representante del Coiro Dole Racing.

En el octavo giro debió ingresar el auto de seguridad: un toque entre Brian Atkinson y Luciano Ventricelli, animador del certamen, dejó al piloto del equipo de Garófalo fuera de competencia.

En el relanzamiento, Barucca se cerró cuando iban a la par con Paoloni y Vázquez, lo que generó un triple choque y el despiste de todos ellos. Atrás, en el pelotón, Trosset, Muchiut y Alonso también fueron partícipes de otro toque y un nuevo ingreso de otro auto de seguridad.

Quien quedó como puntero luego de esa serie de despistes fue Valentín Aguirre, el arrecifeño del JP Carrera, quien se dedicó a cuidar su auto y a estirar ventajas respecto de sus inmediatos perseguidores que, a partir de ese momento, comenzaron a ser Daniel Nefa y Pablo Costanzo, respectivamente.

A partir de ese momento las posiciones de vanguardia no se modificaron: Aguirre supo cómo mantener la diferencia y tanto Nefa como Costanzo no quisieron arriesgar. Quien sí lo hizo fue Juan Tomás Catalán Magni, el último ganador de la divisional, quien dio cuenta de Di Scala en la última curva y se apoderó de la cuarta posición, que le sirve mucho en la suma de puntos pensando en el campeonato.

La palabra de los protagonistas

Valentín Aguirre: “Por suerte pude aprovechar todo lo que pasó, cuando vi que en el relanzamiento querían avanzar todos me imaginé que algo iba a pasar y por eso me alejé. Después, en la punta traté de girar a fondo para asegurar la victoria, pero el toque tuvo mucho que ver. Yo no tenía auto para poder sobrepasarlos en carrera”.

Daniel Nefa: “Jamás hubiese imaginado poder festejar un podio en mi tercera carrera dentro de la categoría. Si bien sé que se dieron muchas maniobras para que esto pase, el mérito no deja de ser del equipo que confía en mí y me da un auto muy bueno para poder festejar esto juntos. Ojalá sirva como inyección anímica para poder empezar a ser más protagonistas”.

Pablo Costanzo: “Largamos muy atrás como para imaginar este podio, pero quizá es un premio por lo bien que habíamos hecho las cosas la carrera pasada cuando no pudimos redondear un buen resultado”.