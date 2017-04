99 triunfos arrecifeños en Turismo Carretera

TRIUNFOS EN TURISMO CARRETERA

CARLOS PAIRETTI, 22 (Mar del Plata, Tres Arroyos y GP de 1963; S. A. Areco, 64; 500 Millas, 64; Carlos Paz, 65 –Volvo-; Carlos Paz, 65; Rojas, 66; Pergamino, 66; GP de 1966; Hughes, 67; Olavarría, 67; Lobería-Balcarce, 68; Córdoba, 68; 250 Km de Córdoba, 68; Bs. Aires, 68; Bs. Aires, 68; Bs. Aires, 69; San Nicolás, 69 –Chevrolet-; Hughes, 71; Córdoba, 71 –Ford-; Mendoza, 78 –Dodge 1500-).

Por marcas: Chevrolet, 18; Ford, 2; Volvo, 1; Dodge, 1.

RUBEN LUIS DI PALMA, 20 (Arrecifes 64; Salto, 64; Bs. Aires, 65–Chevrolet-, Bs. Aires, 66 –Valiant-; Junín, 67 C. Rivadavia, 69; Allen, 70; Córdoba, 70; Córdoba, 70; Bragado, 70; Chivilcoy, 70; Salta, 70; GP de 1970; Vta. del Norte, 71; La Cumbre, 71; 25 de Mayo, 71; Vta. de la Montaña, 71; 500 Millas Mercedinas, 75 –Torino-; Rafaela, 96 –Chevrolet-; Bs. Aires, 98 –Ford-)

Por marcas: Torino, 14; Chevrolet, 4; Dodge, 1; Ford, 1.

MARCOS DI PALMA, 11 (La Plata, 99; Bs. Aires, 99; M. de Ajó, 00; Rafaela, 00; N. de Julio, 01; La Plata, 0l; La Plata, 02; Río Cuarto, 02; N. de Julio, 04; N. de Julio, 05 –Chevrolet-; Paraná II, 06 –Torino-)

Por marcas: Chevrolet, 10; Torino, 1.

CARLOS MARINCOVICH, 10 (Bs. Aires, 66; Bs. Aires, 68; Rafaela, 68 – Chevrolet-; S. Juan, 71; GP de 1971 –Torino-; Chacabuco, 72; Viedma, 73; 25 de Mayo, 74 ; B. Blanca, 75; 25 de Mayo, 76; –Chevrolet-)

Por marcas: Chevrolet, 8; Torino, 2.

NORBERTO FONTANA, 10 (Río Cuarto, 04; La Plata y Río Gallegos, 04; Paraná y La Plata, 06 – N. de Julio 07 Rafaela 09 -Dodge-); Posadas y Junín 12; Río Gallegos 15 (Torino).

AGUSTÍN CANAPINO, 6 (Bs. Aires, 2010, Mar de Ajó 2011 y 13, Junín 2014, TRH 2015- Viedma 2016-Chevrolet-).

JOSE LUIS DI PALMA, 5 (Olavarría, 98; Rafaela, 00; Olavarría, 01; Trelew, 02; –Chevrolet-; N. de Julio, 06 –Dodge-)

Por marcas: Chevrolet, 4; Dodge, 1.

PATRICIO DI PALMA, 5 (Bs. As, 96; –Chevrolet-; Bs. Aires, 03; Bs. Aires, 04; Río Gallegos, 06 – San Luis, 07 - Torino-)

Por marcas: Torino, 4; Chevrolet, 1.

JOSITO DI PALMA, 5 (Olavarría, 2014; C. Rivadavia 2015; C. del Uruguay 2016; Neuquén 2017; C. del Uruguay 2017).

NESTOR JESUS GARCIA VEIGA, 2 (Salta, 71; Salto, 71 –Chevrolet-).

ANGEL LO VALVO, 2 (GP de 1937; GP de 1939 – Ford-).

NESTOR MARINCOVICH, 1 (Nueve de Julio, 1960 –Chevrolet-).

Total, 99 triunfos - actualizado al 16.04.17

Raúl Gattelet