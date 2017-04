CHAPUR SORPRENDIÓ CON SU TRIUNFO

Canapino segundo.

El piloto de Peugeot se impuso hoy en la segunda carrera del año del Súper TC2000 en el Autódromo puntano de Potrero de los Funes y se perfila como aspirante al campeonato en las primeras fechas. Agustín Canapino y Facundo Ardusso fueron sus escoltas.

La segunda fecha del Súper TC2000 en Potrero de los Funes tuvo a Facundo Chapur como gandador. Un Chapur que no había aparecido como gran candidato durante el fin de semana y que se puso en lo más alto con su Peugeot del equipo Oficial, que peleará seguramente durante el campeonato los puestos de privilegio.

Durante gran parte de la competencia quien dominó la punta fue Gabriel Ponce de León, que tuvo una buena largada dejando a todos atrás, tras una salida complicada de Facundo Ardusso, que perdía puestos y quedaba cuarto.

En la vuelta 12 de carrera llegaría el quiebre. El piloto de Toyota parecía perder potencia y esa situación la aprovecharon el piloto cordobés, pasando al frente, el Chevrolet campeón de Agustín Canapino, que tomaba la segunda posición y el Renault Fluence de Facundo Ardusso, que acaparaba el tercer puesto, bajando Ponce a la cuarta plaza.

A partir de allí, alguna salida del Auto de Seguridad no generó cambios y todo siguió de esta manera hasta la bandera a cuadros. Chapur logró un gran triunfo en la categoría y sueña con seguir adelante en este campeonato 2017.

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed

1 79 CHAPUR FACUNDO 24 1:10:51.481 02:31.142 8 149.343

2 1 CANAPINO AGUSTIN 24 1:10:54.424 00:02.943 02:30.923 12 149.560

3 83 ARDUSSO FACUNDO 24 1:10:55.926 00:04.445 02:30.913 2 149.570