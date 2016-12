Festival de Baradero: Abel Pintos, El Chaqueño, Soledad y Jorge Rojas

Agregaron un día más, el jueves 16. También estarán en el anfiteatro Baglietto, Vitale y Patricia Sosa; Los Huayra y, Facundo Toro. Aún no transcendieron los costos de las entradas ni cuándo comenzarán a venderlas.

Primero transcendió que el Festival de Música Popular Baradero 2017 transcurriría en tres noches: del viernes 17 al domingo 19 de febrero. Solo se confirmó la fecha porque la agenda de los fines de semana se completó rápido. Por qué a mediados de febrero y no al comienzo. Porque se impuso en el primer fin de semana Rock en Baradero. Luego será el turno, al finde siguiente, de la Final Nacional del Pre Festival y por decantación a la semana se concreta el Festival Mayor.

Desde el ámbito de Cultura de la Municipalidad, oficialmente aún no confirmaron nada pero la danza de nombres no para de girar y cada vez con mayor firmeza. Y no solo la composición de la grilla comienza a correr de boca en boca sino que además se agrega un día más: el jueves 16.

Lo que se conoce extraoficialmente es que estarán en el escenario mayor de nuestra ciudad El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Abel Pintos y Soledad. También forman parte de esta nueva edición Facundo Toro, y Los Huayra.

A ellos se suma la participación de la histórica dupla Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale quienes se están presentado sobre los escenario con otro formato, un trío. Quién los acompaña. Nada más ni nada menos con Patricia Sosa con su potente voz. Así el trío ya se ha presentado en varias ciudades con su espectáculo “Agitando Pañuelos” y no estarán ajenos al festival de folclore más importante que tiene la provincia de Buenos Aires y que se desarrolla en nuestro anfiteatro municipal.

En el caso del joven Abel Pintos este año lanzó un nuevo disco titulado “Abel 11” y “La Sole” festeja sus dos décadas con un CD más DVD titulado “20 años” para recordar que en 1996 pisó por primera vez el escenario de Cosquín.

Por su parte El Chaqueño en agosto presentó “De criollo a criollo, homenaje a Don Ata” compuesto por 14 versiones.

Al grupo de los llamados artistas consagrados se sumarán los músicos, poetas y escritores que vienen dejando su huella en la música popular de nuestro país y compartirán el escenario con nuevos valores que surgirán de los ganadores de la Final del Pre Festival.

Al igual que este año, los artistas locales podrán presentarse ante el variado público que concurrirá en cada noche festivalera.

De parte de la organización municipal resta que convoquen a una conferencia de prensa para presentar oficialmente la grilla completa, anuncien el costo de las entradas porque cuando quieran acordar el festival estará encima una vez más.

Publicado por La Autentica Opinión