Docentes: Vuelven los paros

Provincia no convocó a docentes y los paros vuelven a la escena

Los gremios advirtieron que producto de la demora del gobierno bonaerense para llamar a otra mesa salarial, podrían volver las medidas de fuerza.

Mientras esperan una nueva convocatoria, que sería para el “miércoles o jueves” de la semana que viene según expresaron desde la Provincia, los gremios docentes advirtieron que de no haber una “señal” del Gobierno resolverán la realización de nuevas medidas de fuerza que podrían incluir la vuelta de los paros activos.

Así lo advirtió el gremio Suteba, que mostró su inquietud por la falta de una convocatoria oficial para retomar la reunión paritaria celebrada el lunes, que entró en un cuarto intermedio luego de que los sindicatos rechazaran una nueva oferta salarial. En tanto, el ministro de Trabajo Marcelo Villegas aseguró que los docentes serán llamados para el “miércoles o jueves” de la semana próxima.

La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, se quejó por las “demoras” de una nueva convocatoria, y advirtió al Gobierno que “no hay más tiempo”.,

La dirigente sindical aseguró que “el clima en las aulas no es el mejor, hay mucho malestar”, y en ese marco aseguró que el Frente de Unidad Docente tiene votado un plan de lucha cuyo formato “lo vamos a definir de acuerdo a la propuesta del Gobierno”. En ese marco, según consignó DIB, no descartó que se vuelva a apelar a los paros activos “si no hay una convocatoria para continuar las negociaciones”.

“El Frente de Unidad ha votado un plan de lucha, y dentro de ese plan no se descarta nada: paros, marchas, carpas y acciones en las escuelas”, indicó Torre.

Los secretarios generales de los seis gremios que componen el FUD (Suteba, FEB, Udocba, Sadop, UDA y Amet) mantuvieron esta semana una reunión para evaluar la situación, a la espera de un nuevo encuentro paritario. Fuentes gremiales confiaron a DIB que en las últimas horas los dirigentes mantuvieron contactos informales con representantes del Gobierno para redefinir la última oferta salarial. Sin embargo, las posiciones aún siguen “lejos” de un acuerdo.

Además, el titular de Suteba, Roberto Baradel, consideró que los docentes están “más fortalecidos que al principio del conflicto” y volvió a reclamar una propuesta que no les haga "perder el poder adquisitivo". "El conflicto se va a extender hasta que nos ofrezcan un salario digno", señaló.

Asimismo, cuestionó a la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien acusó de no cumplir con la audiencia personal solicitada por los gremios: "Los chicos están en las aulas, ¿y la negociación con Vidal?", se preguntó.

"El Gobierno está incumpliendo con la ley de financiamiento educativo y con el fallo judicial”, que obliga a abrir la paritaria nacional, señaló Baradel. Y agregó: “La propuesta que planteó el Gobierno sigue siendo muy baja. Queremos una propuesta que no nos haga perder poder adquisitivo".

