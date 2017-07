Defensor del pueblo de Arrecifes: Para bien de todos

Casi desde sus inicios en 1991, la creación de la figura del Defensor del Pueblo figuró entre los principales objetivos del Centro Socialista de Arrecifes. Pero tal vez no estaban dadas entonces las condiciones o no se percibía claramente su importancia, razón por la cual el proyecto inicial no prosperó.

En 2010 el Bloque Socialismo-Ari con la firma de los concejales Sebastian Reigosa y Boby Penas presentan un nuevo proyecto de Ordenanza que es aprobado pero que el Departamento Ejecutivo no instrumenta.

La situación cambió sustancialmente en 2016 cuando a raíz de las modificaciones introducidas en la citada Ordenanza la facultad de designar al Defensor del Pueblo pasó al Concejo Deliberante, iniciándose así uno proceso que incluyó una rigurosa selección de postulantes y que concluyó con la elección por unanimidad del doctor Leandro Bonacifa y su posterior jura del cargo, producido el miércoles 21 de del corriente.

Desde el mes de Agosto entonces, contando con autonomía funcional administrativa el Defensor del Pueblo del Municipio de Arrecifes iniciará una labor cuyo objetivo central es “la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la legislación vigente, de los habitantes del Municipio de Arrecifes frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, de sus entes, organismos y dependencias descentralizadas, que comprometan los referidos derechos e intereses”.

El Centro Socialista de Arrecifes agradece a los distintos Bloque que integran el Concejo Deliberante por el apoyo brindado a la concreción de esta idea, desea una exitosa gestión al nuevo funcionario y felicita a sus concejales por el empeño en concretar una iniciativa que creemos de absoluta necesidad y que, a no dudarlo, beneficiará a la totalidad de los ciudadanos del Distrito.

CENTRO SOCIALISTA DE ARRECIFES