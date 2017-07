Éxito total del “Último Tren” en la estación Irlandesa

El grupo de rock and roll local agotó las localidades.

El sábado por la noche, en el salón de la Sociedad Irlandesa, desplegó un excelente repertorio de temas el grupo musical arrecifeño “Ultimo Tren”.

La banda formada por el legendario guitarrista “Titi” Carbonaro y la tremenda voz de Alan Carro, la rompió ante un marco de público que desbordó las instalaciones. El grupo además cuenta con la base justa y precisa del bajo de Martín Slaiman (Ex Fejumas) y la batería de Carlitos Sales (ex Atómicos) más los increíbles arreglos de vientos formado por la dupla Maximiliano González (Saxo) y Balta Sánchez (Trompeta), que hacen que el grupo se destaque, no solo por la calidad musical, sino también por la calidad interpretativa.

La noche comenzó con un clima acorde, sonando temas disco y rock de los 80 y 90 de la mano de los vinilos del DJ Kustom Session. Justificando los aplausos también en el intervalo de “Ultimo Tren”.

Sonaron en la voz de Carro algunos temas de Creedence, The Doobie Brothers, Phil Collins, Toto, Bryan Adams, Memphis la Blusera, La Mississippi Blus Band, Redonditos de Ricota, y dos temas de The Beatles interpretado por “Titi” Carbonaro, entre otros.

Luego del cierre, a pedido del público, repitieron un tema de Creedence Clearwater Revival, anunciando además que se vendrán próximas presentaciones.

Aplausos para esta tremenda banda que da gusto escuchar.