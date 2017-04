Vandalismo. Destrozos en la madrugada

Fin de semana "movidito" en Arrecifes.

Durante el fin de semana se registraron varias roturas de vidrios y lunetas de vehículos. Además dejaron a dos autos en llanta y rompieron una ventana de la nueva Escuela Secundaria de nuestra ciudad.

¿Vandalismo? ¿Diversión?, ¿ajuste de cuentas?, son algunos de los interrogantes que aún están sin respuesta. Sobre calle Ramón Lorenzo aparecieron dos Renault Clio con las ruedas en llanta. A uno le barrieron los 4 picos de las cámaras, lo que fue imposible de inflar en el lugar.

Además al menos dos autos amanecieron con los vidrios estallados, uno sobre calle Urquiza y el otro en calle Moreno.

Y lo que más indignó a los vecinos que se expresaron a través de las redes sociales, fue la rotura de una de las ventnas de la nueva escuela secundria ubicada en el cruce de Ruta 8 y 51.

Aquí un fragmento de la docente Sandra Ángel

Domingo. Lluvia. Día gris. Espectacular para descansar y disfrutar en casa.

Suena el celular, eran 9,30 h. El día no solo estaba gris por el clima sino que se hizo gris en mis sentimientos. Una voz me hablaba y me decía..."Rompieron vidrios en la escuela !!".

Mil pensamientos se cruzaron por mi cabeza mientras me encaminaba hacia la escuela, nuestra escuela, la escuela de los chicos, la escuela de todos...

Llegué. Le mandè un mensaje a mi compañera. Entre y recorrí todo con la esperanza que no faltara nada de lo poquito que tenemos. Por cosas del destino y gracias al vecino que alerto del daño a la policía, no se llevaran nada.

Bueno, nada material. Pero nos dejaron (ademas de la piedra) la tristeza, la desazón, la bronca, la indignación de no poder entender que en nuestro pequeño pueblo, donde todos nos conocemos, actúen de esta manera.

Creo que algo de ello pasa por los valores que promovemos desde nuestros hogares, por las reglas y normas que enseñamos. Por las penitencias que ponemos si no las respetan.

Todo comienza por casa, continua en la escuela y se manifiesta en la ciudad.

En el "pueblo" debemos comportarnos como en casa. Y cada uno de nosotros debemos hacer lo que aprendimos, lo que nos inculcaron desde pequeños.

Sea quien sea que haya sido, el motivo que haya tenido, o solo por que si, le digo que nos ha provocado una gran desilusión y una profunda melancolía porque todos los días enseñamos a nuestros chicos el valor del respeto, de las buenas costumbres y de lo lindo que es vivir en armonía, del valor de la palabra y que deben hacerse cargo de sus acciones.

No se si sabremos quienes fueron, si la policía lograra averiguar sus autores. Ojala que si, para que nuestros chicos comprueben que lo que aprenden en la escuela también sucede en la comunidad.