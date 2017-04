Roban a mano armada en Librería Paréntesis

El sábado un sujeto masculino mayor de edad a cara descubierta redujo a Eduardo Villa, padre del concejal Laureano Villa, ingresó con un arma blanca y se llevó dinero en efectivo y un celular.

Esto decía @laureanoevilla en diálogo con www.arrecifesdigital.com.ar

"El sábado alrededor de las 6 de la tarde, yo no estaba en la librería, estaba mi viejo atendiendo y entra un tipo entre 25 y 30 años y primero hizo un par de preguntas hasta que sacó una navaja y lo apuró a mi viejo, pasó detrás del mostrador sacó toda la plata que había en caja y después lo llevo para la cocina donde revolvió un poco pero no encontró nada, después lo quizo encerrar a mi viejo en el baño, ahí forcejeó un poco y capaz se asustó o se puso nervioso, no sé, el tema es que ahí se fue con la plata de la caja y el celular de mi viejo".