La Provincia avanza en la disolución de la Policía Local

El gobierno bonaerense busca disolver a la fuerza creada por Daniel Scioli. Con la decisión de Pinamar, ya son doce los distritos que acataron el deseo de María Eugenia Vidal.

Pinamar, distrito conducido por el macrista Martín Yeza, se sumó a la docena de municipios que decidieron acabar con la Policía Local y acoplarla a la Policía Comunal.

Cabe destacar que la fuerza local fue creada por Daniel Scioli en 2013, y la comunal data del gobierno de Felipe Solá y solo existe en los distritos con menos de 70 mil habitantes.

Así las cosas, con la firma de Yeza y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se dio el primer paso para la unificación de las fuerzas de seguridad. Al respecto Ritondo señaló que “Pinamar es el municipio número 12 que se suma a la unificación de las dos fuerzas y en la unidad de criterios que lleva a fortalecer el sistema de seguridad pública”.

Pinamar se suma a los once municipios que ya firmaron el acta que establece la unión de ambas fuerzas policiales durante el año 2016: Ayacucho, Balcarce, Baradero, Bragado, Brandsen, Coronel Suárez, Las Flores, Lobos, Maipú, Rojas y Tres Arroyos.

Tal como anticipó La Tecla, la Policía Local está camino a desaparecer. La nueva gestión, liderada por María Eugenia Vidal, ha determinado poner en marcha una reestructuración en la provincia de Buenos Aires, y eso incluye la extinción paulatina de la fuerza creada por el exgobernador Daniel Scioli.

La primera señal de alerta, a principio de marzo, fue más que contundente. Por decisión política, se suspendió el ingreso de nuevos postulantes durante todo 2017 y, en cambio, se incorporarán tres mil efectivos a la Bonaerense. Según pudo saber La Tecla, la intención del Ministerio de Seguridad, que conduce Cristian Ritondo, es prorrogar esta medida en los tres años subsiguientes de gobierno para completar el cupo necesario de policías distritales que necesita la Provincia: 128 mil.

Si bien no hay una decisión explícita sobre poner punto final a los “pitufos” –como se conoce al personal local-, la serie de iniciativas impulsadas por la gestión de Cambiemos va en este camino.

La razón es absolutamente clara: “Hay serias deficiencias en el reclutamiento de la Policía Local, que incluye mayor cantidad de egresados que la actual capacidad. El sistema está mal hecho”, reconoció en diálogo con este me-dio Vicente Ventura Barreiro, subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación del Ministerio de Seguridad.

De acuerdo al relevamiento elaborado por la cartera, y dado a conocer en 2016, uno de cada tres policías locales no está capacitado para cumplir con sus funciones al no superar las pruebas de tiro, y/o los tests psicológicos y socioambientales. A partir de estos resultados, el Gobierno propuso una solución que no afecte el número de personal en la calle y que, a su vez, mejore la prestación del servicio de seguridad y prevención ciudadana.

En primer lugar, se puso en marcha la unificación de la Policía Local y la Policía Comunal en 29 municipios. En ellos funcionaban ambas fuerzas en simultáneo y, a partir de la fusión, todos los efectivos comienzan a cumplir sus tareas bajo el sello de la Comunal, creada por el exgobernador Felipe Solá en 2004 para los municipios que cuentan con menos de 70 mil habitantes.

“Estos 29 casos eran excepcionales. La idea es mantener al personal en su lugar de origen y también eliminar el doble comando, porque al funcionar las dos policías al mismo tiempo, había dos jefes para las tropas”, detalló Ventura Barreiro a La Tecla.

Desde el ministerio, esperan concretar el acuerdo con los 18 distritos que faltan en el transcurso de las próximas semanas, dependiendo de cómo avancen las negociaciones con cada uno de ellos, especialmente en aquellos donde gobierna la oposición.

Por otro lado, la cartera comandada por Cristian Ritondo desarrollará otro tipo de arreglo con los intendentes que administran ciudades más pobladas; es decir, donde patrullan las calles tanto policías locales como pertenecientes a la Bonaerense. La idea del Gobierno es que cada uno de los jefes comunales, de manera voluntaria, acepte traspasar los pitufos a la fuerza distrital.

“Muchos intendentes nos manifestaron sus intenciones de firmar la fusión y hasta han cerrado las academias de la Policía Local”, revelaron desde el ministerio. En caso de que los alcaldes decidan unificar ambas policías, además de rubricar el convenio con la dependencia de Seguridad, deberán refrendarlo a través del Concejo Deliberante.

No obstante, según pudo saber La Tecla, en el último foro de Intendentes de Cambiemos en San Pedro, varios de los presentes pusieron el grito en el cielo por la decisión de cortar la Policía Local. Inclusive, fueron respaldados por Jorge Macri, uno de los líderes del PRO bonaerense e Intendente de Vicente López, que aseguró que el traspaso sería una derrota y “no se puede perder la batalla de la Policía Local”.

A su vez, desde el interior bonaerense, Calixto Tellechea, alcalde de Florentino Ameghino, manifestó: “luchamos tanto por lograrla y ahora nos la sacan, por lo menos hay que darle un año más”.

Así las cosas, con voces a favor y en contra, la disolución de la Policía Local avanza a paso firme.

