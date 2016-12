Entre políticos se regalan con todo: Macri, Vidal, CFK, Scioli, Massa, Carrió y los regalos de Papá Noel

La Tecla consultó a una treintena de oficialistas y opositores acerca de los obsequios que pedirían para los dirigentes más importantes del país. Las respuestas son de lo más variadas: viagra, un corazón, cigarrillos, abogados y psiquiatras, entre otras.

A través de La Tecla se acordaron de los seis dirigentes más importantes del país y la Provincia: Macri, Vidal, CFK, Scioli, Massa y Carrió.

Legisladores, ministros, intendentes y dirigentes en general ya mandaron su misiva navideña, amistosa cuando el agasajado es del mismo color político y un tanto sarcástica cuando pertenece a la vereda de enfrente.

Por caso, el presidente Macri, siempre y cuando los pedidos se hagan realidad, recibiría un par de helicópteros, un corazón y hasta sentido común. Y la gobernadora Vidal, en tanto, podría ligar una brújula, un mapa y un recibo de sueldo de un docente.

También, obvio, la viuda de Néstor Kirchner podría recibir lo suyo. Se destacan los cigarrillos, las tarjetas de teléfono y un buen abogado defensor. El profesional de las leyes, vale decir, también corre para el exgobernador y ex-candidato a Presidente.

Por último, los líderes de la Coalición Cívica y el Frente Renovador, si es que a lo largo del año se portaron bien, podrían ver caer por su chimenea grandes paquetes con psiquiatras y dirigentes fieles, respectivamente.

Al cierre de la edición, el diputado bonaerense por Cambiemos, Cesar Torres, acercó su pedido para Papá Noel: Para Mauricio Macri, un espejo retrovisor, así no comete los mismos errores del pasado Para Vidal: el escudo del Capitán América, así le rebota todo lo que le tiren y le van a tirar, a CFK un CD con el tango Cambalache, así no se olvida como nos dejo. A Scioli, a Gepetto...así no se siente sólo... él es pinocho. Para Massa un gps así no anda por la calle del medio y sabe a donde ir, y para Carrió un CD de Roberto Carlos con el tema "un millón de amigos".

