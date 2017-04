Eterovich pedirá la renuncia de Coria

Lo dio a conocer en la red social Facebook https://www.facebook.com/juliano.carbonaro

Luego de conocer el video de su compañero de banca Luis Coria, referente del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, donde queda expuesto como sindicalista “apretando” en un video publicado en Pergamino, el concejal Eterovich le pedirá que renuncia a su banca en el Honorable Concejo Deliberante.

Jorge Eterovich: “Sé que está dentro del sindicato pero cada uno tiene su línea política. Además el problema no fue que hizo (Derecho de Huelga) sino como lo hizo. Conducta Patoteril. No es mi hijo para vigilarlo en todas sus acciones. En cuanto a lo QUE DEPENDE DE MI me gustaría que me juzguen en qué medida adoptó desde mi postura. No defiendo en lo más mínimo lo ocurrido y desde mi lugar de dirigente del Frente Renovador solicitaré su RENUNCIA. Eso sí habla de mi manera de manejarme. No cubro lo que está mal. Ya lo adelanté hoy en horas de la mañana en el canal local también lo hable con el cuerpo de concejales quienes hasta el momento no tomaron ninguna resolución”.

www.facebook.com/juliano.carbonaro