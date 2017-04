Scioli recorrió Zárate, San Pedro, Arrecifes y Moreno: “Existe un gran deterioro de las industrias”

Visitó a intendentes y recorrió empresas y comercios para interiorizarse de la situación socioeconómica de cada municipio. Alertó por el “gran deterioro” de las industrias.

“Me llevo la preocupación del impacto de las políticas del Gobierno en diversos sectores”, sostuvo Scioli en diálogo con la prensa. En ese sentido, puntualizó que “en San Pedro, hubo mucho cierre de comercios y en Arrecifes ha sufrido un gran deterioro la industria textil, porque ya no pueden sostener los costos, competir con la apertura de importaciones y la caída del consumo”.

El exgobernador Daniel Scioli, último candidato presidencial del FpV, recorrió ayer los municipios de Zárate, San Pedro, Arrecifes y Moreno, con visitas a los intendentes del peronismo y a distintas empresas -una panificadora, una agencia de motos- con miras a “interiorizarse de la situación socio económica de cada distrito”.

La recorrida se enmarca en un notable incremento de su actividad, con tintes proselitistas, en el último mes. Scioli se mostró en ese lapso con intendentes del peronismo e incluso salteó la “grieta” del espacio, marcada por quienes piden una renovación y quienes aún abrazan la conducción de Cristina Kirchner.

Indiferente a las internas y fiel a su estilo, Scioli tiene un mensaje concentrado en los problemas de la economía y su impacto en la sociedad. Ayer dijo estar “escuchando al común de la gente, a los comerciantes, a los empresarios, a los trabajadores” para “tener una percepción de lo que está ocurriendo”.

En San Pedro, Scioli recorrió las instalaciones de la panificadora “505”, junto al titular de la empresa, Gustavo Confortola, quien le detalló el fuerte impacto de las subas de tarifas (“ya avisaron que vendrá un 80 por ciento más cara la luz”) y el cambio en el modo de consumo. “Ahora la gente compra más pre pizzas porque es un producto de menor costo y porque debido a la inseguridad usa menos el delivery”, relató el empresario.

En Arrecifes, Scioli visitó la agencia de motos del piloto Marcos Di Palma, donde también brindó una conferencia de prensa con medios locales. “Marquitos me contó cómo ahora la gente compra más motos porque ya no puede mantener más los autos, con lo que implica solo llenar un tanque”, explicó el ex Gobernador.

Previamente, Scioli dialogó con el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro en el Palacio Municipal, interesándose fundamentalmente en el Centro de Gestión del Conocimiento que está desarrollando el Municipio “para generar arraigo y vincular el mundo del trabajo con los polos productivos locales, fomentando carreras muy interesantes”, comentó Scioli, quien también ponderó “la transformación que el intendente le dio al Hospital intermedio René Favaloro”.

Por último, en Moreno, el ex candidato presidencial se reunió con el intendente Walter Festa, analizando también la influencia de las políticas económicas del actual Gobierno en el comercio, la industria y el empleo a nivel local. Luego compartieron con vecinos del distrito sus visiones coincidentes de la realidad.

Infocielo.com