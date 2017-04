Alfonsín quiere un presidente radical en 2019 y se anotó en la carrera

El diputado nacional por la UCR ya quiere internas en las elecciones presidenciales dentro de Cambiemos. “Voy a ser candidato”, adelantó.

Una verdadera bomba es la que tiró el diputado nacional por la UCR, Ricardo Alfonsín. En declaraciones radiales, adelantó la intención de que haya internas en las elecciones de 2019, pero en las principales categorías.

"El radicalismo en 2019 tiene que poner el Presidente de la República", disparó a Cooperativa AM770 y ya se anotó para esa carrera electoral. “Voy a ser candidato a Gobernador o Presidente".

En este sentido, el dirigente radical aseguró que "con Cambiemos no tuvimos un acuerdo programático" y por ello “hay que volver a hacer flamear las banderas del radicalismo"

"La socialdemocracia tiene un espacio vacante la Argentina por responsabilidad del FPV", expresó Alfonsín a la vez que dejó en claro que no sería candidato este año para comenzar a trabajar en su postulación para las elecciones venideras.

"Tuve que llamar a una radio muy conocida porque dijeron que estaba juntando votos y era falso", señaló el hijo del ex presidente.

En reiteradas ocasiones, Alfonsín manifestó la necesidad de que Cambiemos se mida en internas. “Sería bueno que el electorado, que quiere que el oficialismo gane las elecciones, tenga la posibilidad de elegir qué ala hay que fortalecer hacia adentro de Cambiemos: si el ala más liberal, que es el PRO; si el ala más del centro, que es la Coalición Cívica - ARI; o el ala más social, más progresista, más de izquierda, que es la UCR”, le dijo a La Tecla.

“Si nosotros le brindáramos esa posibilidad a los potenciales electores de Cambiemos, vamos a contener muchos más; y por otro lado, el radicalismo obtendría un resultado muy superior al que algunos imaginan. Me parece que los amigos del PRO se dan cuenta de esto, y por eso no están interesados en someterse a una PASO, porque saben que, en el 2015, hubo voto prestado de la UCR que puede regresar a la UCR. A veces, tengo la sensación de que no todos los radicales nos damos cuenta de eso, y creo que le haría bien a Cambiemos, porque tendría la oportunidad de asegurarse votos”.

La tecla