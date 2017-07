Patricio Gabilondo: “Este gobierno es conservador e insensible”

“El empleo está absolutamente caído”.

En la mañana del martes Patricio Gabilondo visitó los estudios de Radio Zero en una de las primeras entrevistas a pre candidatos a concejales

Patricio encabeza la lista por el por el Frente Sumate – Cumplir: 35 años de edad, empresario y trabajador arrecifeño, Ingeniero Civil y Presidente del Club Obras Sanitarias, contó cómo y porque ingreso a la política, su visión sobre la realidad de la ciudad y sus opiniones y convicciones sobre diferente temas.

Hoy, con IPG, una empresa que emplea a 90 trabajadores tras 7 años de existencia, Patricio comento: “es un camino que uno va descubriendo día a día, desde el 2001, en que me toco partir para irme a estudiar a Rosario ya tenía en claro que iba volver a mi ciudad para apostar al crecimiento y desarrollo de Arrecifes”.

“A raíz de mi trabajo me di cuenta que llevábamos soluciones a un montón de problemas o cuestiones pero que no podía llegar a una gran masa social, allí fui descubriendo mi vocación por la política, entendiendo que trabajando de manera genuina y trasparente se pueden lograr políticas públicas que puedan llegar a toda la ciudad.

En Obras, el club de mis amores, tuve mi primera aproximación al trabajo para la sociedad, empezamos con 15 amigos y pudimos demostrar que los resultados, con trabajo, sacrificio e ideas, se logran. Creo que es el momento de empezar a devolver todo lo que nos brindó la cuidad, y creo que la mejor manera es empezar a trabajar en política.

El peronismo en Arrecifes está encabezado por el presidente del partido Daniel Bolinaga y un grupo de gente con más de 30 años de militancia, allí nos sumamos los jóvenes que decidimos volver a nuestra ciudad para ayudarla a crecer, así nace Sumate, una mezcla de experiencia y juventud de la cual nace un grupo único.

En cuanto a nuestro proyecto nacional nos encontramos dentro del proyecto que encabeza Randazzo “Cumplir”, un muy buen nombre para graficar el proyecto y para volver a honrar el “honor de la palabra”, y creo que todos lo que estamos en este grupo siempre cumplimos, en el pasado y en el presente.

Desarrollo, transformación y crecimiento

El empleo dignifica, si uno tiene empleo la familia está contenida, y al empleo lo genera el desarrollo la transformación y el crecimiento, por eso, lo que más me desvela es que nos quedemos quietos y seamos tan conservadores, pensando que no se puede, y el que sabe leer entre línea ve que estamos en un gobierno conservador e insensible

Me empuja siempre la excelencia, tratar siempre de mejorar, tener la plena seguridad de que se puede cambiar la realidad, se puede mejorar y se puede crecer.

¿Desde dónde encaran la labor legislativa?

Desde el crear una alternativa razonable, que no ocupe solo una banca, no esperar a que nos lleguen los problemas, nosotros no tenemos la necesidad, no queremos ocupar solamente un cargo, nosotros tenemos que cumplir y estar con el vecino, no cerrar puertas, sino abrir puertas y avanzar.

Tajamar si, Tajamar no

Hay que ser muy cauteloso y responsable, creo que es un tema de coyuntura que interesa a todos los vecinos y que nos han llevado a un lugar de “Tajamar si o Tajamar no”, ese no es el camino, como ingeniero y sufriendo en carne propia algunas inundaciones te puedo decir que el Tajamar no inunda a nadie, es un icono de la ciudad, pero tampoco sería tan necio de negar una obra si esta trajera la solución a nuestros vecinos.

Seguridad

No se está trabajando por el futuro y tampoco ponemos énfasis en el presente, todas la soluciones que se plantean son superficiales y efímeras, para un hecho puntual, para un hecho político, son de un oportunismo total, lo que la gente quiere escuchar en una semana se lo dicen y hacen algo para que la gente diga que están trabajando en ese orden.

Trabajo

El empleo está absolutamente caído, con un gobierno que no apunta al empleo genuino, escuche a dirigentes locales y cuentan una realidad distinta, la realidad no se puede negar, critican a los gobiernos anteriores y ellos siguen negando la realidad, yo vengo de una familia laburante y por eso estoy en el peronismo, nosotros llegamos acá por el trabajo de nuestros padres y nuestros abuelos, nosotros también tenemos que abrir las puertas a los que vienen, no podemos ser tan insensibles, tenemos que trabajar, trabajar y trabajar.