Con el inicio de la campaña a la vuelta de la esquina, Vidal bajó línea a 500 precandidatos

Este sábado no hubo timbreo, sino que las cabezas de las listas de concejales, todos los precandidatos seccionales, intendentes, facilitadores, ministros y legisladores se reunieron en La Plata para la bajada de línea directamente de boca de la Gobernadora. Se presentó el slogan de Cambiemos: "Juntos es posible". También hablaron Bullrich, González, Salvai, Suárez y Ocaña.

Si bien el cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires, tiene como fecha de inicio oficial de la campaña electoral el próximo viernes 14 de julio, la campaña de Cambiemos arrancó este sábado con una arenga de María Eugenia Vidal para 500 precandidatos.

Allí, la mandataria bonaerense afirmó de cara a las elecciones de medio término: "No nos van a ver construyendo estadios. A nosotros nos van a ver haciendo cloacas y llevando agua corriente a cada bonaerense".

En la misma línea agregó: "Hacemos obras hidráulicas, no repartimos chapas y colchones después de la inundación... Hacemos guardias de hospitales, no inauguramos UPA. No nos interesa cortar cintas, queremos que de verdad funcione la salud".

¿El lugar del encuentro? El salón La Enramada de City Bell, La Plata. Desde temprano, llegaron todos los precandidatos, los nacionales, los seccionales y hasta los locales. En la previa del encuentro, conversaron con La Tecla, y varios de los dirigentes bonaerenses destacaron que la impronta será la gestión.

Gustavo Posse, intendente de San Isidro, fue uno de los presentes en la cita central de Cambiemos previo al inicio oficial de la campaña electoral. El jefe comunal renovó la idea clave del oficialismo, defender la gestión y ubicar a María Eugenia Vidal como “sponsor” de los candidatos.

“Es fundamental estar fuerte de contenidos para cuando llegue la primera elección”, señaló Posse. En ese sentido, manifestó que “es una campaña similar a la del 2015, los candidatos se van a transparentar en María Eugenia Vidal, la gestión, el equipo funcional a la gente”.

En esa sintonía, manifestó que “la obra publica es parte de la gestión, la Provincia es deficitaria en obras de base y la primera idea que trajo Vidal es que haya agua corriente, que el primer acceso a la salud es tener cloacas”.

De esa manera, explicó que “la primer parte es hacer la obra que a principio parece que no trae votos, que es la que queda abajo del suelo, pero esa obra es la que permite que haya industria, urbanización y todo”.

En la misma línea se expresó el jefe comunal de Luján, Oscar Luciani. "En la campaña hay que hacer hincapié en las obras que se están haciendo. Como intendente puedo dar fe de que realmente las obras, como la ruta nacional 5, que hoy estamos a punto de finalizarla, la ruta nacional 7, la ruta 6, grandes obras de infraestructura, nos muestran como un gobierno donde el dinero de la gente se está volcando en beneficio de la gente", dijo.

Otro de los presentes, fue Miguel Bazze, diputado nacional, que también realizó hincapié en la importancia de resaltar la gestión llevada adelante en los últimos 19 meses. “El eje principal de la campaña tiene que ser transmitirle a la sociedad que estamos empezando a dar los pasos que son imprescindibles” señaló y agregó que “es cierto que todavía no hemos logrado los resultados, hace muy poco tiempo que estamos en el gobierno, pero estamos empezando a caminar”.

En tanto, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, señaló que "la decisión de la gente de no volver al pasado es una particularidad importante de esta campaña, y uno lo está percibiendo permanentemente cada vez que recorremos por cuestiones de gestión".

En torno a las críticas de la ciudadanía sobre la gestión, en el marco de las elecciones de medio término donde de alguna manera de plebiscita al oficialismo, manifestó: "Los reclamos de la gente son los mismos que nos preocupan a nosotros, en eso hay una actitud totalmente coincidente. No es que estamos desencajados de lo que la gente está pensando y está sufriendo. Sabemos que tenemos que mejorar la justicia, el sistema carcelario, la seguridad es una preocupación constante nuestra, las necesidades no nos

Una vez finalizado el evento, el diputado Jorge Silvestre afirmó que se trabajó en materia organizativa, para distribuir el recorrido en el territorio, "cómo hacer en forma grupal el trabajo de campo, pero después no hay un protocolo".

Sobre el eje de campaña en torno a las obras, destacó que las mismas "se empiezan y se terminan, y son más baratas. Antes había obras que se anunciaban 3 o 4 veces y nunca se hacían".

En la semana ya hubo un importante encuentro que también puede definirse como de campaña. Y a la cabeza estuvo el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, quien reunió a los representantes del pro de la Primera y la Tercera, las secciones en las que se definen los comicios.

Según allegados, el primo del presidente realizó un repaso de lo que sucede en materia política en cada uno de los municipios del Conurbano que son gobernados por el massismo o el peronismo, o sea, los sin tierra. Los referentes, siguieron atentos las "indicaciones".

"Hay que ganar los distritos en los que se ganó en 2015 y tratar de ganar en algún otro. Esa es la manera de asegurarnos la victoria, más allá de lo que pueden decir o no las encuestas", comentó a este medio un concejal macrista del norte del Gran Buenos Aires.

Por otra parte, se informó de las futuras bajadas a los pagos chicos de los postulantes nacionales, haciéndose especial hincapié en La Matanza y Lomas de Zamora, dos municipios en los que logrando un diez por ciento más de votos que en 2015, "Cambiemos puede hacer estragos", afirman desde Provincia.

Así las cosas, la campaña está en marcha. El Pro pone toda la carne al asador y va en busca de los votos que hace dos años le fueron esquivos; por ahora sin mucho lugar para el radicalismo, que mientras tanto dirime sus viejos conflictos internos.

