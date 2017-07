SEBA REIGOSA: “ES LO QUE HICE SIEMPRE, AHORA COMO CANDIDATO A DIPUTADO PROVINCIAL”

Conocer gente, contar mis ideas, compartir experiencias; estar convencido de que la política es la única herramienta para dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontré.

Ayer, estuve en San Nicolás, acompañando a Vanesa, Emmanuel y Victoria; que encabezan la lista de Concejales y Consejeros escolares. Es para mi un orgullo personal encabezar la lista provincial del partido que me vio crecer en el terreno local, lo vivo como un reconocimiento a la trayectoria impecable del Socialismo en Arrecifes.

Somos del tipo de partidos de carreras largas, no electoralistas. Nuestra construcción es profunda y en el largo plazo. No nos asusta que nos digan "no tienen chance", competimos siempre dignamente, sin campañas obscenas ni batallas ganadas desde el aparato. Nuestra campaña es ésta, la del recorrido, la de la charla, la del perfil bajo y noble.

Estoy convencido que el que se apura llega más rápido, pero el que construye lento y a conciencia, siempre llega más lejos.