Soy Patricio Gabilondo, nací en el Barrio Las Flores de Arrecifes.

Tengo 35 años, me casé con Cecilia, mujer que me hizo papá de Lucía: lo mejor que me pasó en la vida.

Soy hijo de Alfredo y de Patricia, dos personas que trabajaron y siguen trabajando a destajo. Se rompieron el alma para que nunca nos falte nada. Soy el hermano de Leandro y de Milagros, y me da orgullo que los tres nos hayamos educado en instituciones públicas y gratuitas, desde el jardín hasta la universidad. Además, soy el nieto de Cholo, Mamei, Tuchi y Pichona, seres maravillosos que me brindaron un amor inigualable. Mis amigos de la infancia me acompañan hasta hoy, desde la canchita de mi querido Club Obras, que hoy tengo el honor de presidir, hasta los proyectos profesionales que compartimos. Cuando me recibí, en Rosario, en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) recibí el abrazo de los mismos que me abrazaban cuando hacía un gol en el barro de la General Hornos. Con varios de ellos, en 2009 volvimos a la ciudad para devolverle todo lo que nos dio, porque es nuestro lugar en el mundo y queremos verlo crecer, en todo sentido. Por eso fundamos IPG, la primera empresa de ingeniería integral de Arrecifes. Siempre en equipo, trabajamos en nuestra ciudad y en muchas ciudades de todo el país, llevamos adelante algo que parecía imposible y hoy es una realidad, con casi 100 familias que obtienen su dignidad y su progreso con trabajo estable. Cuando nos eligieron para construir la primera escuela secundaria con fondos municipales de Arrecifes, fue el día más importante de nuestra carrera, no por la magnitud estructural de la obra, sino por lo simbólico, por lo que significa para nosotros: poder devolver la formación, la cultura y la educación que nos brindó la ciudad y el país.

Si bien siempre estuvo en mi cabeza la idea de aportar mi conocimiento, mi esfuerzo y mis convicciones para que podamos vivir en una sociedad mejor, mi momento llegó ahora. Y creo que es un momento trascendental, porque me siento preparado y dispuesto para asumir una responsabilidad tan grande. Agradezco y valoro la confianza que mis compañeros y mis compañeras de SUMATE tuvieron en mí, son gestos que atesoro y me dan un gran empuje. Cuando me refiero a una sociedad mejor, lo que quiero decir es que siento la obligación de trabajar por una sociedad que tenga cada vez más posibilidades para todas las personas, sin distinción alguna, pero con la prioridad en las que padecen la ausencia total de los recursos básicos que debe brindar el Estado. Considero que la única forma de lograr la justicia social, generar igualdad y desarrollo real, es estar convencido y ser consecuente desde lo político, pero sobre todo: desde lo humano.

No pienso quedarme en eso de “son todos iguales”, no voy a renunciar nunca a la esperanza de modificar lo que me parece injusto. Creo absolutamente que existen personas, de todas las generaciones, que tienen la capacidad y la honestidad de hacer el bien común sin ningún otro interés. Por eso estoy acá, por eso voy a participar, porque nada ni nadie hará que afloje ante la oportunidad de construir el futuro que nos merecemos. Para mí el único fracaso es no intentar. Me levanto todos los días a intentar. Y soy parte de un gran grupo que me enseña y me estimula a seguir, a seguir y a seguir. Mi corazón me pide que haga, entonces hago. Pongo la cabeza, mi formación, mi pasión, y hago. Es la única forma que conozco y donde más genuino me siento.

Sé muy bien de dónde vengo y sé muy bien a dónde voy.

Los invito a que me acompañen.

#VoyACumplir #CUMPLIRArrecifes