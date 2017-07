El precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo estuvo en Arrecifes, recorrió la ciudad, el parque industrial, visito “Star Jeans” y brindo una conferencia de prensa junto al Ingeniero Patricio Gabilondo, candidato a Concejal en nuestro distrito.

Tambien hablo de política y planteó sus diferencias con el kirchnerismo, al subrayar que "ha sido un error la idea de creer que uno es dueño de la verdad".

Postulante por el espacio Cumplir dentro del Frente Justicialista, el ex ministro del Interior y Transporte agregó que "la verdad absoluta se construye con verdades relativas", y afirmó que "por supuesto" se sentaría a dialogar con el Gobierno si se lo convocara tras las elecciones para un hipotético acuerdo nacional. "Conversamos con todo el mundo, aun con aquel con el que tenemos profundas diferencias", remarcó.

"Hemos hecho muchas cosas bien. Se han cometido errores importantes y su no reconocimiento nos significó perder las elecciones de 2015", abundó Randazzo en su autocrítica. "Yo he honrado la palabra, siempre", se definió. Y subrayó: "El valor más importante que yo tengo es que he gestionado, he transformado y lo he hecho con transparencia".

Consultado sobre qué representaría para el país un triunfo electoral de Cristina Kirchner, afirmó que "las preocupaciones son otras" y enumeró que "las ventas minoristas (acumulan) 19 meses de caída consecutiva" y que "cayó 20 meses consecutivos la producción industrial de la mediana empresa".