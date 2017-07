Javier Olaeta: “Hemos hecho muchísimo en este tiempo y nos falta hacer mucho más aún”

En medio de su intensa labor diaria al frente de la Municipalidad, el intendente Javier Olaeta se metió en la campaña electoral con vistas a las PASO del 13 de agosto y opinó sobre la importancia que tienen para su gestión: “Estas elecciones son muy importantes para nosotros. Si bien son legislativas y renuevan bancas en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar, sin dudas serán un plebiscito de nuestra gestión”.

“Nuestra campaña electoral es el trabajo que venimos haciendo desde un año y medio en la Municipalidad, con mucha dedicación, esfuerzo y honestidad. Por eso no es casualidad que nuestra lista de candidatos a concejales la encabece uno de nuestros funcionarios más trabajadores, como Paqui Bóveda. Somos un equipo en el que todos debemos poner todo durante cuatro años, colaborando en lo que sea necesario y sin descanso. Ya tendremos tiempo para descansar cuando no ocupemos la función pública; ahora no. Y creo que quien mejor lo ha entendido es Paqui, quien no sólo está llevando adelante una destacadísima gestión en la Dirección de Deportes sino que se ha mojado colaborando en las inundaciones, viaja a realizar gestiones de todo tipo, trabaja en conjunto con otras áreas que lo requieren, está siempre dispuesto”, confió el Intendente.

Y aclaró que “hemos hecho muchísimo en este tiempo y nos falta hacer mucho más aún. Estamos con licitaciones de obras prácticamente todas las semanas, o de adquisiciones como la del tomógrafo, por ejemplo; hemos incorporado al parque automotor y de maquinarias municipal nada menos que 40 vehículos entre nuevos y recuperados, también para la Policía; de a poco vamos generando nuevos puestos de trabajo (es un tema que nos preocupa y mucho) a partir de emprendimientos productivos como la cooperativa La Paisanita o de empresas a punto de inaugurarse en el Parque Industrial. Queremos seguir en este camino y por eso es importante el resultado de estas elecciones, para hacer más aún si los arrecifeños nos apoyan, si entienden que lo que hacemos está empezando a mostrar los resultados y si quieren que sigamos así. Por eso será muy importante contar con gente como Paqui Bóveda, María Marta Gattelet, Gustavo Picoy, María Rosa Corral, Freddy Manzotti, Belén Lecuna y el resto de nuestros candidatos en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar, para redoblar nuestro esfuerzo y los resultados para los vecinos”.

Declaraciones extraídas de entrevista en Radio UNO 107.1 Arrecifes