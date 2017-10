Arrancó la inscripción al Plan Procrear Joven: todo lo que hay que saber

La inscripción al plan de préstamos para vivienda con subsidios del Estado y ahorro de un año estará vigente hasta el 15 de noviembre. Es para trabajadores de 18 a 35 años. Los requisitos

En una primera etapa se seleccionarán 40.000 postulantes.

La nueva línea de Ahorro Joven del Programa de Crédito Argentino (ProCreAr)abre este lunes la inscripción, solo online, para interesados de entre 18 y 35 años en obtener un crédito hipotecario para la compra de su primera vivienda.

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, confirmó que a partir de las 9 de mañana se encuentra abierta la inscripción a través de la página web del plan crediticio ProCreAr, www.argentina.gob.ar/procrear. Según se informó, no se aceptan gestores, intermediarios ni presencia directa en bancos.

“Es un crédito destinado a generar inclusión financiera, apuntamos a los jóvenes que tienen su primer trabajo, monotributistas, o un empleo no registrado, pero que pueden generarse un ahorro y mantener la capacidad de pago“, destacó el subsecretario Iván Kerr.

“Esta nueva modalidad le permite a los jóvenes generar el ahorro que no tienen, ese anticipo que les piden los bancos, en una cuenta en UVA durante 12 meses, y también generar ese ahorro posibilita demostrar ingresos para muchísimos jóvenes que no tienen ingreso formal o con el que tienen no alcanzan a demostrar su capacidad de pago, van a tener esta oportunidad”, explicó Kerr, por FM Milenium.

Los 40 mil beneficiarios deben ahorrar durante 12 meses en un Plazo Fijo UVA al menos el 5% del valor de la propiedad

“Tienen que tener entre 18 y 35 años, generar su declaración jurada, obviamente que esas condiciones que denuncien van a tener que acreditarlas cuando llegue el momento de hacer valer el crédito. Y después van a poder elegir el banco en el que deseen hacer el ahorro y efectuar el mismo”, continuó el funcionario.

“Se inscriben, nosotros vamos a seleccionar 40.000 (postulantes). Luego de eso van a tener la posibilidad de ahorrar durante un año, hasta alcanzar el 5% del ahorro mínimo que les exige el banco, y luego van a poder hacer valer ese crédito con el ahorro que generaron y un subsidio de unos $240.000 que ProCreAr también les va a otorgar a los beneficiarios, que también lo van a poder utilizar para la compra de su vivienda. Es un dinero no reembolsable“, señaló Iván Kerr.

“La diferencia es que el anticipo no lo vas a tener que tener ya y lo vas a poder generar durante 12 meses, por un mínimo de un 5% del valor del préstamo. Los monotributistas también van a poder ingresar al programa: si tienen ingreso por dos a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, son sujetos del programa y pueden inscribirse, siempre que cuenten con la edad”, describió.

El subsecretario recordó que “todos los bancos del sistema van a estar firmando su adhesión al programa. El Presidente prefiere que el subsidio sea al frente, un beneficio directo, en vez de subsidiar la tasa, y que todo el resto del sistema bancario participe del programa y pueda tomar a todos estos beneficiarios del procrear, generarles las cuentas en UVA para que vayan generando el ahorro”.

PRIMERA VIVIENDA

A partir de esta iniciativa, se abre la posibilidad para que jóvenes de 18 y hasta 35 años, que posean ingresos de entre 2 y 4 Salarios Mínimos Vitales y Móviles(17.720 y 35.440 pesos), ya sea a través de un trabajo formal o no registrado, y sin necesidad de contar con ahorros previos -sí durante el plan, por un año-, puedan aplicar a un crédito hipotecario para la compra de su primera vivienda.

En los últimos doce meses los préstamos para la compra de vivienda, automóviles o consumo crecieron 61%

El plan contempla 40.000 beneficiarios que deberán ahorrar durante 12 meses en un Plazo Fijo UVA al menos el 5% del valor de una propiedad nueva o usada de hasta 60 mil UVAs (1.200.000 pesos), y recibirán un subsidio no reembolsable por parte del Estado Nacional, de hasta 12 mil UVA (240.000 pesos).

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de noviembre inclusive, y los beneficiarios serán seleccionados por puntaje; las personas con hijos, familiares con algún tipo de discapacidad, o que se hayan anotado en algún llamado anterior, tendrán un mayor puntaje.

EL AHORRO

Kerr defendió la inclusión financiera de jóvenes que no integran la economía formal en la nueva línea de créditos hipotecarios Ahorro Joven, al considerar que “tienen 30 años para devolver el crédito” y “la posibilidad de que su situación mejore” en el futuro.

Asimismo, remarcó que el ahorro previo durante 12 meses en una cuenta ajustada por inflación, “va a servir para que los bancos los tomen como sujetos válidos de crédito“.

Los beneficiarios recibirán un subsidio no reembolsable por parte del Estado, de hasta 12 mil UVA, hoy unos $240.000

Kerr afirmó que este ahorro previo se aplica en “casi toda la región”, y citó específicamente el caso de la Agencia Nacional de Ahorro de Colombia, las Libretas de Ahorro Previo de Chile y los antecedentes de créditos similares que se ofrecieron localmente a través del Banco Ciudad y el Banco Provincia.

“Estamos tratando de buscar las mejores prácticas de esto para generar inclusión financiera a los jóvenes“, en un momento donde “lo que más se les dificulta es tener el anticipo inicial“, indicó el funcionario, a la vez que enfatizó que el ahorro por 12 meses es una condición excluyente dentro del programa.

SE RECUPERA PARA VIVIENDA

“Se recuperó el crédito hipotecario en la Argentina: $7.500 millones en préstamos para vivienda en agosto y, en septiembre, alrededor de $9.000 millones”, dijo el funcionario nacional al precisar que se registra en la actualidad un déficit habitacional de 3,5 millones de hogares.

En ese sentido, Kerr sostuvo que “para que deje de crecer el déficit de vivienda, se necesita que el Estado genere 200.000 soluciones de vivienda al año, algo que no ocurre hace 20 años”.

En cuanto a las metas del Gobierno para achicar el déficit, calculó que hacen falta 100.000 hipotecas generadas por el sistema bancario, meta que consideró “posible” en momentos en que se necesita construir 80.000 viviendas sociales en todo el país.

Finalmente, sobre el incremento del valor de las cuotas, uno de los puntos críticos de este tipo de financiación, señaló que la cuota “crece en promedio de lo que crezca la UVA con un tope de no más del 10% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que mide el ingreso”. (Infobae)