TALENTO ARRECIFEÑO EN UNA SUPERPRODUCCIÓN DEL MÁS ALTO NIVEL!!

El espectáculo de teatro musical “Matilda” está basado en el libro del mismo nombre del autor inglés Roald Dahl. El libro original es un clásico de la literatura infantil en todo el mundo, y ha sido traducido a numerosos idiomas.

Para nuestra puesta en escena, la traducción al español y la adaptación estuvieron a cargo de Patricia Schleifer de Franceschini, Adrián Charras y Verónica González, responsables del Taller de Teatro EL BAÚL, de la ciudad de Arrecifes.

Esta producción no sólo cuenta con el talento de actores, directores y músicos, sino también con un gran número de personas que no se ven sobre el escenario: vestuaristas, escenógrafos, maquilladores, utileros, técnicos, etc., que ponen su tiempo y sus ganas para ayudar a contar esta maravillosa historia.

No está de más decir que los encargados de la producción de Matilda, los profesores de teatro, música, canto, coreografías, diseño de escenografía, de vestuario etc. lo hacen totalmente ad-honorem.

Pero “Matilda” en sí misma va más allá del simple hecho de contar un cuento, o de ver un espectáculo… “Matilda” intenta reunir gente para trabajar en un proyecto en común.

Intenta que un puñado de niños a los que les gusta actuar y cantar, provenientes de diferentes barrios y situaciones familiares y sociales, encuentren algo en común que los une.

Intenta que un grupo de adolescentes, explore y desarrolle su talento actoral y su capacidad creativa, y los motive a seguir aprendiendo.

Intenta que los adultos que participan muestren sus cualidades como actores y cantantes, y encuentren un espacio donde expresarse.

En definitiva “Matilda” intenta generar un espacio para aprender, explorar, desarrollar capacidades, ganar experiencias, trabajar en equipo y ofrecer un hecho artístico poco común para nuestra zona.

Con más de 20 actores en escena, banda en vivo, y un despliegue técnico inusual para nuestra zona, “Matilda” logró lo que ninguna otra obra de teatro había logrado antes en Arrecifes:

-15 funciones en 2 años, con más de 3.500 localidades vendidas, un récord. Con funciones en Arrecifes, Pergamino, San Pedro y Capitán Sarmiento.

Esta producción bien arrecifeña, rompe el prejuicio del “acá en el interior eso no se puede hacer” y lo logró con creces.

“Matilda” se despide definitivamente de los escenarios el sábado 7 de Octubre a las 21hs. en el Teatro Regina auspiciada por la Municipalidad de Arrecifes.

ENTRADA LIBRE GRATUITA

Las entradas son limitadas y numeradas y se retiran el mismo día del show de 10 a 12 hs. en el Teatro entregándose 2 por persona.