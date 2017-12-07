Se vuelve a suspender el Raid Náutico Arrecifes – Baradero
EN REUNIÓN DE COMISIÓN ACERCA DEL TEMA RAID NÁUTICO ARRECIFES - BARADERO EDICIÓN 2018, SE HA DECIDIDO NO REALIZAR LA EDICIÓN OFICIAL DEL MISMO. Y ESTO SE DEBE A LO SIGUIENTE:
EN PRIMER LUGAR, LA FALTA DE LUGARES CON SOMBRA, LO CUAL ES MUY IMPORTANTE PARA LOS PARTICIPANTES, YA QUE LA MISMA REGULA LA TEMPERATURA DEL AMBIENTE.
LA FALTA DE LUGARES DONDE PODER PARAR PARA DESCANSO O ACAMPE, YA QUE LOS MISMOS ESTÁN TOTALMENTE DESOLADOS, SIN REPARO Y SIN LUGAR PARA ACCEDER DESDE EL RÍO A LOS MISMOS.
Y NUESTRA PRINCIPAL RAZÓN ES LA SALUD DE LOS PARTICIPANTES, YA QUE VA A SER MUCHÍSIMO MAS ELEVADA LA POSIBILIDAD DE CONTRAER FUERTES QUEMADURAS DE SOL O INSOLACIÓN DEBIDO A LA CONTINUA EXPOSICIÓN.
ESPERAMOS QUE NOS DISCULPEN UNA VEZ MÁS, PERO EN ESTAS CONDICIONES SE NOS HACE IMPOSIBLE LLEVAR A CABO UNA TRAVESÍA COMO SE DEBE. DE CUALQUIER MANERA, EN CUALQUIER MOMENTO ESTAREMOS REALIZANDO ALGUNA TRAVESÍA CORTA, Y TODO AQUEL QUE QUIERA LARGARSE A RECORRER EL RÍO, LE ACONSEJAMOS QUE LO HAGA EN ETAPAS CORTAS, DE UN DÍA, NO MAS, YA QUE EL CALOR REINANTE PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS EN LA SALUD DE CADA UNO. NUESTRA FUNCIÓN COMO COMISIÓN ORGANIZADORA ES LA PREVENCIÓN Y EL CUIDADO DE LOS ASISTENTES. POR ESO ESTA DESICIÓN.
SEPAN ENTENDERNOS, MUCHAS GRACIAS Y ES NUESTRO MAYOR DESEO QUE PRONTO SE RECUPERE LA NATURALEZA DESTRUIDA.
A.N.A.R. (ASOCIACIÓN NÁUTICA "AMIGOS DEL RÍO"