JAZZ EN EL CENTRO CULTURAL CON LA PRESENTACIÓN DE “CHECHA & THE MORTONS”

El próximo domingo 17 de diciembre a las 20,30 horas, la dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Arrecifes, invita a disfrutar de una noche de jazz de primer nivel con la presentación de “Checha & The Mortons”, que cuenta con el músico arrecifeño Fernando Montardit (guitarra y banjo) entre sus integrantes.

Checha & The Mortons nace en el 2014 y es considerado por algunos como la herencia del Jazz Tradicional en Argentina. Este cuarteto ya es reconocido en el ambiente del Swing local. Han participado en casi todos los eventos relacionados con el Lindy Hop (baile del Swing) y se han presentado como banda e individualmente en prácticamente todos los clubes y bares prestigiosos de Jazz en Buenos Aires en los últimos años. Apasionados por las décadas más tempranas del Jazz y sus orígenes, viajaron en dos ocasiones a New Orleans, ciudad en la que tuvieron la oportunidad de compartir escenario con reconocidos artistas locales del género. Con influencias que van desde Bix Beiderbecke y Fats Waller a Jelly Roll Morto nació el primer disco titulado también “Checha & The Mortons”

Integrantes:

Checha Naab: voz, redoblante, kazoo y washboard

Fernando Montardit: guitarra y banjo

Lucas Ferrari: piano, contrabajo y melódicas

Orlando Merli: clarinete y saxo

La entrada es libre y gratuita.

ARRECIFES ES CULTURA TODO EL AÑO!!