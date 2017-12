DOMINGO DE JAZZ DE ALTO VUELO EN EL CENTRO CULTURAL

Checha &The Mortons brindó un exquisito show al mejor estilo de New Orleans.

La noche del domingo fue la gala de un fin de semana lleno de eventos. Con un Auditorio repleto el grupo de jazz, “Checha &The Mortons” con un integrante arrecifeño, (Fernando Montardit), recorre el mundo con un selecto repertorio del mejor Jazz clásico.

Checha & The Mortons nace en el 2014 y es considerado por algunos como la herencia del Jazz Tradicional en Argentina. Este cuarteto, formado por Lucas Ferrari en piano, contrabajo y melódicas, Fernando Montardit en guitarra y banjo, Orlando Merli en clarinete y saxo y Checha Naab en voz, tabla de lavar y redoblante, ya es reconocido en el ambiente del Swing local. Han participado en casi todos los eventos relacionados con el Lindy Hop (baile del Swing) y se han presentado como banda e individualmente en prácticamente todos los clubes y bares prestigiosos de Jazz en Buenos Aires en los últimos años. Apasionados por las décadas más tempranas del Jazz y sus orígenes, viajaron en dos ocasiones a New Orleans, ciudad en la que tuvieron la oportunidad de compartir escenario y grabar el disco ‘Encuentro en New Orleans’ junto a reconocidos artistas locales del género.

Este año terminaron su primer disco 'Checha & The Mortons' y están presentándose tanto en eventos privados de todo tipo como en el circuito de Jazz y ciclos en Buenos Aires.

Arrecifes demuestra una vez más que es la cuna de múltiples talentos que salen al exterior a dejarnos más que bien representados.

