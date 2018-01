LA RESPUESTA DE LA ACTC AL PATO DI PALMA

Días atrás, Patricio Di Palma pidió la habilitación para volver a competir en el TC y en las últimas horas recibió una respuesta vía mail por parte de ACTC.

Patricio Di palma continúa con su firme intención de regresar al Turismo Carretera al igual que la hinchada de Torino que está expectante ante esta situación. A los 46 años, el Pato Di Palma le envió un mail a la ACTC pidiendo la habilitación para volver al TC después de 8 años fuera de la categoría.

"Hola. Soy Patricio Di Palma quería hacer el pedido formal para estar presente en el año 2018 compitiendo nuevamente en el Turismo de Carretera, teniendo la posibilidad de integrar junto a mi sobrino un equipo juntos. Espero su respuesta, desde ya muchas gracias.

Atentamente: Patricio Di Palma (el Pato)"

El pedido fue claro y el Pato Di Palma está dispuesto a volver al Turismo Carretera para la alegría de toda la hinchada de Torino. "Si no me dejan correr que le expliquen a la hinchada de Torino porque no me dejan volver", había dicho Patricio.

Lo cierto es que la primera respuesta llegó por parte de la ACTC aunque todavía sin una confirmación oficial.

"Estimado Patricio. Se copia en deportiva y se gira a comisión. Saludos y feliz año".

Son días claves para conocer si Patricio Di Palma será habilitado para correr en Turismo Carretera. Desde el ambiente del "Pato" esperan un nuevo mail aunque son conscientes que hasta que Hugo Mazzacane regrese de sus vacaciones no llegará. El presidente de la ACTC vuelve a la actividad el 10 de enero y, recién ahí, podría haber novedades.

¿Llegará la respuesta de la ACTC?

Trayectoria de Patricio Di Palma:

1992: Campeonato Argentino de Supercart

1993: Campeonato Argentino de Supercart

1994: Campeonato Argentino de Supercart

1995: Turismo Carretera

1996: Turismo Carretera

1997: Turismo Carretera, Superturismo Sudamericano.

1998: Turismo Carretera

1999: Turismo Carretera

2000: Turismo Carretera

2001: Turismo Carretera

2002: Turismo Carretera, Top Race.

2003: Turismo Carretera

2004: Turismo Carretera, TC2000

2005: Turismo Carretera, Campeón Turismo Nacional Clase 3.

2006: Turismo Carretera, subcampeón con Torino Cherokee.

2007: TC2000 (Volkswagen Bora), Turismo Carretera, TRV6.

2008: Turismo Carretera - Turismo Nacional Clase 3.

2009: Turismo Carretera - Turismo Nacional Clase 3.

2010: Top Race (Mercedes-Benz Clase C Top Race).

