EL INTENDENTE JAVIER OLAETA RECIBIÓ LA VISITA DEL DIPUTADO PROVINCIAL MARCOS DI PALMA

El intendente de Arrecifes, Javier Olaeta, recibió esta mañana en su despacho en una visita de carácter informal, al diputado provincial Marcos Di Palma.

Los funcionarios arrecifeños dialogaron durante más de una hora sobre temas de la ciudad, intercambiando opiniones sobre diversos proyectos que tiene en carpeta Olaeta, ofreciéndose con Di Palma mutua colaboración para poder concretarlos. Particularmente analizaron la situación del Sector Industrial Planificado y las posibilidades de seguir apostando a su crecimiento; y acerca de nuevos proyectos productivos que piensa impulsar el Municipio.

El automovilismo como atractivo turístico de nuestra ciudad fue otro de los ejes de la conversación y coincidieron en la necesidad de darle mayor relevancia. Se habló sobre la posibilidad de construir el “Museo del Automovilismo”, de volver a emplazar un nuevo monumento en honor a Rubén Luis Di Palma y de poner en valor a las históricas figuras arrecifeñas de este deporte.

“Desde que asumí como diputado provincial no había tenido la posibilidad de charlar con el Negro y sentí que era una visita que le debía. No importa que circunstancialmente estemos parados en veredas políticas diferentes; lo que importa es lo que podamos aportar por el crecimiento de nuestra ciudad, que es la misma y a la cual nos unen los mismos sentimientos”, sostuvo Di Palma.

El intendente Olaeta coincidió en este aspecto: “Por supuesto que me complace la visita de Marcos, no sólo por su carácter de diputado provincial sino por lo que representa como figura popular y por su predisposición a colaborar con nuestra gestión. No somos amigos pero siempre hemos tenido un buen diálogo y sin dudas que su aporte será positivo para Arrecifes, que en definitiva es lo que buscamos desde nuestros respectivos lugares”.