LLEGA EL FESTIVAL MÁS ESPERADO DEL NOROESTE BONAERENSE
21 EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA ESTACIÓN
24 Y 25 DE FEBRERO EN ARRECIFES! !!
SÁBADO 24
- FOGÓN CRIOLLO
- MARIO MIELGO
-JULIO DUARTE
- RUMBO 4
- MENSAJE
- KUKI ERRANTE
- CARLOS PINTO
- YAMILA CAFRUNE
DOMINGO 25
- BRENDA URRUTIA
- KEKO GONZÁLEZ
- DIPI CARABAJAL
- FEJUMAS
- LOS MAJESTUOSOS DEL CHAMAMÉ
Y VARIOS ARTISTAS MÁS, BALLETS FOLCLÓRICOS, PATIO SANTIAGUEÑO !!!
SERVICIO DE CANTINA PASEO DE ARTESANOS DE TODO EL PAÍS! !!!
LUGAR PLAZA BARTOLOMÉ MITRE
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
LOS ESPERAMOS !!!
ARRECIFES SE VISTE DE FIESTA !!!!