RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN EL FERIADO DE CARNAVAL

La dirección de Servicios Generales de la Municipalidad de Arrecifes, informa que con motivo del feriado de "Carnaval", el sábado 10 habrá recolección de residuos en el horario habitual, de 7 hs. a 11 hs.,el lunes 12 habrá recolección de residuos domiciliarios y no domiciliarios en el mismo horario y el martes 13 no habrá recolección domiciliaria y no domiciliaria.

Colaboremos entre todos a mantener la ciudad limpia, no saquemos basura fuera de horario ni los días que no hay recolección.

UNA CIUDAD MÁS LIMPIA NO ES LA QUE MÁS SE BARRE, SINO LA QUE MENOS SE ENSUCIA!!