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21º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA ESTACIÓN EN ARRECIFES

postdateiconJueves, 22 de Febrero de 2018 09:40 | postauthoriconEscrito por juliano | PDF | Imprimir | E-mail

YA FALTA POCO, 24 Y 25 DE FEBRERO LLEGA EL FESTIVAL MÁS ESPERADO DEL NOROESTE BONAERENSE

 

SÁBADO 24

 

- FOGÓN CRIOLLO

- MARIO MIELGO

-JULIO DUARTE

- RUMBO 4

- MENSAJE

- KUKI ERRANTE

- CARLOS PINTO

- YAMILA CAFRUNE

 

DOMINGO 25

- BRENDA URRUTIA

- KEKO GONZÁLEZ

- DIPI CARABAJAL

- FEJUMAS

- LOS MAJESTUOSOS DEL CHAMAMÉ

 

Y MUCHO MÁS, BALLETS FOLCLÓRICOS, PATIO SANTIAGUEÑO !!!

SERVICIO DE CANTINA PASEO DE ARTESANOS DE TODO EL PAÍS! !!!

 

LUGAR PLAZA BARTOLOMÉ MITRE

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

LOS ESPERAMOS !!!

ARRECIFES SE VISTE DE FIESTA !!!!

 
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