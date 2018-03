Pamela tenía 19 años y acababa de instalarse en la Ciudad de Buenos Aires. Venía de Arrecifes con la idea de estudiar periodismo y, como había jugado al fútbol durante su adolescencia, buscó un club donde seguir e ingresó como arquera en uno de San Cristóbal. Fue cuando comenzó el torneo de la AFA que la vio por primera vez: del lateral hacia afuera de la cancha, una mujer daba instrucciones a sus jugadoras. Mariana, la mujer en cuestión, era la DT del equipo de futsal femenino de Atlanta. Pamela la vio en un partido, en otro, hasta que le dijo a una amiga: "Si me da bola, me caso".

"Nunca me imaginé salir con alguien del ambiente del fútbol, menos con una alumna o con una jugadora de otro club, especialmente por la diferencia de edad. Siempre fui muy seria con mi trabajo, para mí eso no existía", cuenta a Infobae Mariana Blanco (41). En aquel entonces, esa amiga en común -la que escuchó el "si me da bola me caso"- la invitó a tomar algo a un lugar al que, casualmente, iba a llegar Pamela. "Me mintió con la edad, me dijo que era mucho más grande", se ríe ahora Mariana. Se llevaban 12 años. Empezaron a salir.

Que Pamela se quebrara cúbito y radio en un partido aceleró el proceso de unión, porque Mariana se subió con ella a la ambulancia, se quedó en la internación y en la operación y conoció a su suegra antes de lo imaginado. "Yo nunca tuve problemas con mi orientación sexual -dice Pamela Visciarelli, que ahora tiene 29 años. De hecho cuando se lo dije a mi mamá me contestó que lo sabía desde que yo tenía 4 años. Así que cuando conoció a Mariana en el hospital me dijo: 'Ustedes van a formar una familia". Un año y un día después de haberse puesto de novias, Mariana y Pamela, se casaron.

"Más allá de lo que nosotras vivimos, sufrimos, renegamos sorteando los obstáculos con la obra social, hoy tenemos el resultado", dice Mariana y señala a Juana y al bebé que crece en el vientre de su mujer. Y cierra: "La verdad es que este bebé no tiene vínculo genético conmigo pero eso no me genera ningún conflicto.

