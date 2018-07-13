VACACIONES DE INVIERNO EN ARRECIFES
LAS DIRECCIONES DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES TE INVITAN A DISFRUTAR DE LAS VACACIONES DE INVIERNO CON NUMEROSAS ACTIVIDADES.
SÁBADO 14 DE JULIO
-14 HS.PLOGGING EN PLAZA GÜEMES (barrio La Cumbre)
EL PLAN ES SIMPLE: CORRER MIENTRAS SE RECOGE TODA LA BASURA QUE ENCONTRÁS A TU PASO.
DOMINGO 15
-15 HS.VISITA GUIADA AL MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO
LUNES 16
-14 HS.COMIENZO DE ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
MARTES 17
-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
-14 HS. COCINA PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS CON ALDANA GAYÁ EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD
MIÉRCOLES 18
-14 HS. ACTIVIDADES EN LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO DE INVIERNO
-14 HS. CINE EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL
JUEVES 19
-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
-14 HS. COCINA PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS CON ALDANA GAYÁ EN EL CENTRO DE JUBILADOS DE TODD
VIERNES 20
-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA DE VACACIONES MUNICIPAL DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
-14 HS. TALLER DE NARRACIONES Y ACTIVIDADES MANUALES PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD
SÁBADO 21
- 14 HS. JORNADA DEPORTIVA Y QUERMÉS EN PLAZA HÉROES DE MALVINAS
DOMINGO 22
-14 HS. SHOW DE CIRCO, MUSICALES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN PLAZA HÉROES DE MALVINAS
LUNES 23
-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
MARTES 24
-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES EN EL ESTADIO MUNICIPAL
-COCINA PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS CON ALDANA GAYÁ EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD
MIÉRCOLES 25
-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
-14 HS. CINE EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL
JUEVES 26
-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES EN EL ESTADIO MUNICIPAL
-14 HS. COCINA PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS CON ALDANA GAYÁ EN EL CENTRO DE JUBILADOS DE VIÑA
VIERNES 27
-14 HS. CIERRE DE ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO
SÁBADO 28
-14 HS. PLOGGING EN BARRIO VILLA SANGUINETTI, LUGAR DE ENCUENTRO PLAZA DE LOS NIÑOS
DOMINGO 29
-14 HS. JORNADA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN TODD