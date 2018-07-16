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CON LA APERTURA DE LA COLONIA MUNICIPAL EN EL ESTADIO, COMIENZAN LAS ACTIVIDADES DE VACACIONES DE INVIERNO

postdateiconLunes, 16 de Julio de 2018 09:49 | postauthoriconEscrito por juliano | PDF | Imprimir | E-mail

LAS DIRECCIONES DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES TE INVITAN A DISFRUTAR DE LAS VACACIONES DE INVIERNO CON NUMEROSAS ACTIVIDADES

 

LUNES 16

-14 HS.COMIENZO DE ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL

 

MARTES 17

-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL

 

-14 HS. COCINA PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS CON ALDANA GAYÁ EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD

 

MIÉRCOLES 18

-14 HS. ACTIVIDADES EN LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO DE INVIERNO

 

-14 HS. CINE EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL

 

JUEVES 19

-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL

 

-14 HS. COCINA PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS CON ALDANA GAYÁ EN EL CENTRO DE JUBILADOS DE TODD

 

VIERNES 20

-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA DE VACACIONES MUNICIPAL DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL

 

-14 HS. TALLER DE NARRACIONES Y ACTIVIDADES MANUALES PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD

 

SÁBADO 21

- 14 HS. JORNADA DEPORTIVA Y QUERMÉS EN PLAZA HÉROES DE MALVINAS

 

DOMINGO 22

-14 HS. SHOW DE CIRCO, MUSICALES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN PLAZA HÉROES DE MALVINAS

 

LUNES 23

-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL

 

MARTES 24

-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES EN EL ESTADIO MUNICIPAL

 

-COCINA PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS CON ALDANA GAYÁ EN LA ESTACIÓN DE LA JUVENTUD

 

MIÉRCOLES 25

-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL

-14 HS. CINE EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL

 

JUEVES 26

-14 HS. ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES EN EL ESTADIO MUNICIPAL

 

-14 HS. COCINA PARA NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS CON ALDANA GAYÁ EN EL CENTRO DE JUBILADOS DE VIÑA

 

VIERNES 27

-14 HS. CIERRE DE ACTIVIDADES DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES DE INVIERNO

 

SÁBADO 28

-14 HS. PLOGGING EN BARRIO VILLA SANGUINETTI, LUGAR DE ENCUENTRO PLAZA DE LOS NIÑOS

 

DOMINGO 29

-14 HS. JORNADA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN TODD

 
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