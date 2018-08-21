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AGRADECIMIENTOS A LOS QUE COLABORARON CON LA FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO

postdateiconMartes, 21 de Agosto de 2018 16:22 | postauthoriconEscrito por juliano | PDF | Imprimir | E-mail

La Municipalidad de Arrecifes, a través de la dirección de Deportes a cargo del profesor Cristhian Davini, agradece por su colaboración y apoyo para la realización de la fiesta del “Día del Niño”a:

 

- ARRECIFES AUTOMÓVIL CLUB

- PERSONAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL

- GUILLERMO SBUTTONI (LA SERENÍSIMA)

- BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARRECIFES

- HELADERÍAS BALBARANI

- CLUB RICARDO GUTIÉRREZ

- EDEN

- GRUPO PROGRAMA ENVIÓN

- CLUB LEO ARRECIFES

- CENTRO CRISTIANO ADONAI

- EL CRACK DEPORTES

- SÚPER LA MARK

- TURISMO LOVE 15

- POSADA BELLA TERRA

- POSADA DE NADAL

- FEDERADA SALUD

- CASA RETIRO LA ANUNCIACIÓN

- BAR PLAZA

- FELICIANO ABELDAÑO

- GLADYS CAMOS – SUSANA ULLÚA

- SARA GODOY

- ERICA FUHR

- YAMILA AMADO

- GABRIEL MONGES

- ANALÍA SALDAÑA – NADIA DEZZA

- LAURA RODRÍGUEZ

- ADRIANA HERRERA

- ALEJANDRA QUIROGA – PANI SANTACAPITA

- RAT ROD ARRECIFES

- LOS DEL INTERIOR MOTORSPORT

 

En nombre de todos los niños que disfrutaron de una hermosa fiesta, muchas gracias.

 

ARRECIFES, UNA CIUDAD PARA DISFRUTAR Y COMPARTIR TODO EL AÑO!!

 
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