AGRADECIMIENTOS A LOS QUE COLABORARON CON LA FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO
La Municipalidad de Arrecifes, a través de la dirección de Deportes a cargo del profesor Cristhian Davini, agradece por su colaboración y apoyo para la realización de la fiesta del “Día del Niño”a:
- ARRECIFES AUTOMÓVIL CLUB
- PERSONAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL
- GUILLERMO SBUTTONI (LA SERENÍSIMA)
- BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARRECIFES
- HELADERÍAS BALBARANI
- CLUB RICARDO GUTIÉRREZ
- EDEN
- GRUPO PROGRAMA ENVIÓN
- CLUB LEO ARRECIFES
- CENTRO CRISTIANO ADONAI
- EL CRACK DEPORTES
- SÚPER LA MARK
- TURISMO LOVE 15
- POSADA BELLA TERRA
- POSADA DE NADAL
- FEDERADA SALUD
- CASA RETIRO LA ANUNCIACIÓN
- BAR PLAZA
- FELICIANO ABELDAÑO
- GLADYS CAMOS – SUSANA ULLÚA
- SARA GODOY
- ERICA FUHR
- YAMILA AMADO
- GABRIEL MONGES
- ANALÍA SALDAÑA – NADIA DEZZA
- LAURA RODRÍGUEZ
- ADRIANA HERRERA
- ALEJANDRA QUIROGA – PANI SANTACAPITA
- RAT ROD ARRECIFES
- LOS DEL INTERIOR MOTORSPORT
En nombre de todos los niños que disfrutaron de una hermosa fiesta, muchas gracias.
ARRECIFES, UNA CIUDAD PARA DISFRUTAR Y COMPARTIR TODO EL AÑO!!