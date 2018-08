EMOTIVA PRESENTACIÓN DE LA TERCERA “GRAN VUELTA PROVINCIAL DE CICLOTURISMO”

Anoche un buen marco de público acompañó en el auditorio “Atilio Santiago Giraudo” del Centro Cultural, la presentación oficial de la tercera “Gran Vuelta Provincial de Cicloturismo”, Arrecifes 2018.

Luego de la bienvenida oficial a los presentes a cargo del director de Deportes municipal, profesor Cristhian Davini, José Tenorio precursor de esta prueba en nuestra ciudad , entre fuertes emociones, recordó con mucho afecto en uno de los momentos más emotivos de la noche al joven deportista Santi Quiroga, nombre que lleva la presente edición, anuncio que fue coronado con un interminable y cerrado aplauso de todos los presentes.

Por último, y tal como se anunciaba en lo previo, la presentación además de cumplir con la formalidad correspondiente, sirvió como una excelente excusa para conocer la historia de vida del abanderado de la prueba, recibido con palabras de la directora de Cultura y Educación, profesora Stella Arzuaga, Norberto Catalano, deportista no vidente desde los 50 años de edad, maratonista, futbolista, ciclista, fundador de la Asociación Rosarina de Deportes para Ciegos, nos demostró con su relato que la ceguera no le impidió ver un mundo nuevo lleno de oportunidades, en un claro ejemplo de actitud y superación, bajo la consigna : ”que el ciego no se quede quieto”.

Catalano estará participando del Cicloturismo con bicicleta tándem, de las que utilizan en Rosario en el programa de inclusión “ Paseo a ciegas”.

La tercera Gran Vuelta Provincial de Cicloturismo “Santi Quiroga” se realiza el domingo 28 de octubre pero ya está en marcha, no te quedes afuera.

Inscribite ingresando el Facebook:

Cicloturismo Arrecifes, ya superamos los 500 participantes.

ARRECIFES, UNA CIUDAD PARA DISFRUTAR Y COMPARTIR TODO EL AÑO!!