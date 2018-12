Era hora de que alguien levantara el guante y legara a Pedro Galvan

Desde 2008 está en Israel. Más de 350 apariciones en el fútbol israelí, más de 120 goles. Casado, con cuatro hijas, tres de las cuales nacieron en Israel. Ama la tierra Y esto no es sólo una oración. En una entrevista al sitio ONE dijo Pedro esta semana

"Quiero permanecer en Israel toda mi vida, mis niñas son israelíes, mi esposa se siente bien aquí, pero si los equipos no me quieren en la Premier League o en la selección nacional, tal vez me uniré para tomar una decisión diferente y me iré con la familia". Amo a Israel más que a muchos israelíes, el país me dio mucho, la familia es mi vida, y lo que la gente aquí hizo por mi esposa y las hijas que nunca olvidaré en la vida, siempre quieren ayudarnos. También quiero quedarme en Israel incluso después del fútbol, ​​sin ninguna conexión con el fútbol. Las otras cosas ".

Pedro Galban fue arrestado por la policía de inmigración el lunes por la mañana temprano y fue puesto bajo custodia luego de que su amigo Moshe Damayo tuvo que depositar una fianza para un jugador que causó tanta felicidad a muchos fanáticos del fútbol, ​​que no es un criminal peligroso, que ama David Berkowitz, propietario del equipo Hapoel Rishon LeZion, firmó un contrato con el equipo de la liga nacional y recibirá un permiso de trabajo temporal, pero esta no es la solución. Estaba en esta situación en el pasado. ¿Por qué Pedro Glevan no merece ser un ciudadano israelí? ¿Y Lador Fisher, un hombre que pasó tres años en su vida en Israel y se le concedió la ciudadanía, y juega en el equipo nacional israelí solo porque se casó con una mujer judía? El pueblo de Israel, ¿el mismo pueblo que ha sido perseguido a lo largo de la historia?

Estamos en un período de elección, y tal vez uno de los miembros de la Knesset hará un acto populista