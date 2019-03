VENÍ A HACER TU DNI GRATIS

LUNES 18, MARTES 19 Y MIÉRCOLES 20 DE MARZO EN LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad de Arrecifes informa que el próximo lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de marzo, se podrá realizar en nuestra ciudad la tramitación gratuita de DNI, por gestiones realizadas ante el Registro Provincial de las Personas.

Los trámites se llevarán a cabo en la misma Municipalidad (Ricardo Gutiérrez 730), en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

Los turnos serán otorgados por horario de llegada de los interesados, y sólo podrá realizarse un trámite por turno.

De acuerdo a la capacidad operativa del sistema, se realizarán aproximadamente 120 trámites por día.

A continuación, se detallan los requisitos necesarios para cada tipo de trámite:

REQUISITOS TRÁMITES DNI

.- DNI “O AÑO” Acta de Nacimiento, con firma y sello del oficial público, original otorgada al momento de la inscripción. (No certificado de nacimiento) DNI padre o madre si están casados, si en caso sean solteros presentarse ambos padres con DNI. De presentarse tutor debe exhibir testimonio judicial de tutela (original). El trámite es totalmente gratuito.

.-DNI 0 Años provisorio Acta de nacimiento, (No certificado de nacimiento). Certificado del médico original expedido por establecimiento sanitario (público o Privado). No se aceptaran certificados médicos de profesionales particulares. El certificado médico deberá contener los siguientes datos Nombre, apellido y número de matrícula individual del menor Firma, sello y Matricula Nacional o Provincial del Médico responsable del servicio donde el menor se encuentre internado el menor. El certificado debe incluir sello del establecimiento sanitario. Fecha de expedición del certificado no deberá ser mayor a un mes calendario al momento de su presentación ante la oficina seccional. DNI de uno o ambos padres El trámite es totalmente gratuito.

.- NUEVO EJEMPLAR MENOR DE 5 AÑOS El menor deberá asistir acompañado por su padre, madre o tutor exhibiendo, DNI nacional o extranjero. De presentarse tutor debe exhibir testimonio judicial de tutela (original) Acta de Nacimiento, (No certificado de nacimiento). Registro Provincial de las Personas Ministerio de Gobierno

.- ACTUALIZACIÓN DE 5/8 AÑOS: Acta de Nacimiento, con firma y sello del oficial público, original otorgada al momento de la inscripción. (No certificado de nacimiento) El menor deberá asistir acompañado por su padre, madre o tutor exhibiendo, DNI nacional o extranjero. De presentarse tutor debe exhibir testimonio judicial de tutela (original) Acta de Nacimiento, (No certificado de nacimiento).

.- ACTUALIZACIÓN DE 14 AÑOS: Acta de Nacimiento, con firma y sello del oficial público, original otorgada al momento de la inscripción. (No certificado de nacimiento) y con DNI si lo tuviere. Como medida extraordinaria y por el término de un año desde la entrada en vigencia de la ley 26.774, la actualización de mayor se podrá efectuar a partir de los 14 años hasta el día en que el ciudadano cumpla los 17 años de edad, sin multas ni penalidades. Luego de este pedido de transición deberá efectuarse desde los 14 años hasta el día en que el ciudadano cumpla los 15 años de edad.

.- ACTUALIZACIÓN TARDÍA – INFRACTOR En caso que el ciudadano sea mayor de 18 años, deberá presentar acta de nacimiento con firma y sello del oficial público original y con fecha de legalización con no más de 6 meses. Presentar DNI de uno o ambos padres (original). De no poder concurrir con el DNI de padre o madre, deberá solicitar ante juzgado de paz o civil una información sumaria, abalada por dos testigo que manifiesten conocer al interesado.

.- NUEVO EJEMPLAR MAYORES Este trámite se realiza por declaración del ciudadano, sin documentación de respaldo De poseer DNI, cédula o pasaporte es conveniente se presente para su escaneo. Registro Provincial de las Personas Ministerio de Gobierno

.- CAMBIO DE DOMICILIO Este trámite se realiza por declaración del ciudadano, sin documentación de respaldo De poseer DNI, cédula o pasaporte es conveniente se presente para su escaneo.

.- REPOSICIÓN DNI Este trámite se realiza debido a errores producidos por el sistema o de tipeo. La reposición será sin cargo siempre y cuando el ciudadano haga su reclamo dentro de los 6 meses de haber tramitado su DNI, de lo contrario se emitirá nuevo ejemplar de DNI el cual será arancelado.

.- RECTIFICACIÓN DE DNI: Acta de nacimiento rectificada (original) Rectificación por cambio de género, ley 26734/2012 de “Identidad de Género” El ciudadano deberá presentar: Acta de nacimiento rectificada original, DNI a rectificar Tramite sin cargo (resolución RNP 1795/2012) Rectificación por cambio de género, para argentinos naturalizados o por opción resolución RNP 493/2013 el ciudadano deberá concurrir con: DNI argentino, Formulario de solicitud de rectificación de datos de identificación que conste en el legajo de opción o naturalización en RNP con los datos, firmas del interesado y del oficial publico interviniente. Trámite sin cargo (resolución RNP 1795/2012) Registro Provincial de las Personas Ministerio de Gobierno

.- DNI NUEVO EJEMPLAR EXTRANJERO Para realizar este trámite el ciudadano extranjero deberá presentar denuncia policial en el caso de robo o hurto. Si es por deterioro deberá presentar DNI a reponer. Por Extravío presentar fotocopia de DNI si la tuviera

.- ACTUALIZACIÓN DNI EXTRANJERO MENOR 5/8 El menor deberá concurrir acompañado por padre, madre o tutor legar con DNI De presentarse el tutor debe exhibir testimonio judicial de tutela el acta de nacimiento debe ser presentada legalizada mediante “apostille”, visado del Consulado Argentino en el país emisor del documento o consulado del país emisor en Argentina (solo para países miembros y estados asociados al Mercosur)

.- ACTUALIZACIÓN DNI EXTRANJERO MENOR 14 AÑOS El menor podrá concurrir sin sus padres y deberá presentar el DNI si posee acta de nacimiento debe ser presentada legalizada mediante “apostille”, visado del Consulado Argentino en el país emisor del documento o consulado del país emisor en Argentina (solo para países miembros y estados asociados al Mercosur). Cabe aclarar que si el ciudadano extranjero hubiera cumplido los 14 años de edad y no posee DNI, para acceder al mismo debe cumplir con los requisitos solicitados para identificación de DNI primera vez

.- CAMBIO DOMICILIO DNI EXTRANJERO El ciudadano deberá presentar DNI o denuncia de extravío robo o hurto. Presentar certificado de domicilio.