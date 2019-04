LA CÁMARA ASISTIÓ AL LABORATORIO DE LA AGENDA EMERGENTE

El último martes, en el Hotel Scala de la ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes participó de la jornada denominada “Laboratorio de la Agenda Emergente”, organizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

La entidad arrecifeña estuvo representada por su presidente, Ricardo Zerda, y su secretario, Gerardo Bacaicoa.

Bajo el lema “Resiliencia organizacional para adaptarse a los cambios disruptivos”, se trabajó en diversos análisis tendientes a la búsqueda y surgimiento de distintas alternativas y adaptación a los cambios de época en situaciones económicas complicadas como la que está viviendo nuestro país.

“Todos conocemos la difícil realidad que estamos atravesando la mayoría de los comercios, las industrias y las pymes en la Argentina, y particularmente en nuestra región y en Arrecifes. También sabemos que mediante las cámaras comerciales y empresariales podemos reclamar y gestionar, pero los planes económicos no dependen de nosotros. No obstante, no podemos detenernos ante la adversidad ni quedarnos de brazos cruzados. Es por ello que buscamos capacitarnos y acceder a todas las herramientas posibles para sobrellevar este momento con alternativas y cambios que pretendemos trasladar a nuestros asociados en Arrecifes. El mundo y la economía son dinámicos y requieren de una rápida adaptación ante situaciones inesperada, la mayoría de ellas negativas. Y en eso estamos trabajando permanentemente”, analizaron Zerda y Bacaicoa.

En ese sentido, también, es que el próximo martes 7 de mayo, en la sede de la Cámara de Comercio e Industria se brindará un curso gratuito denominado “Cómo hacer crecer tu negocio en contextos de cambio”, auspiciado por la Cámara Argentina de Comercio y para el que quedan muy pocas vacantes.