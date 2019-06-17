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ACTOS OFICIALES EL 20 DE JUNIO

postdateiconLunes, 17 de Junio de 2019 14:35 | postauthoriconEscrito por juliano | PDF | Imprimir | E-mail

10 HS. COLOCACIÓN DE OFRENDA FLORAL A CARGO DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL BUSTO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

(AV. BELGRANO Y ESPAÑA).

 

LUGAR: PLAZA MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

BARRIO LA CUMBRE

 

10:30 HS. DESCUBRIMIENTO CARTEL CON EL NOMBRE DE LA PLAZA, EN CONMEMORACIÓN A UN NUEVO ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DE MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES.

 

A CONTINUACIÓN

 

ACTO OFICIAL DÍA DE LA BANDERA

 

-PROMESA DE FIDELIDAD A LA BANDERA A CARGO DE ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

-HIMNO NACIONAL ARGENTINO

-HIMNO A ARRECIFES

-PALABRAS ALUSIVAS A LA FECHA

-MARCHA MI BANDERA

-ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

-EXPRESIÓN MUSICAL

-DESPLAZAMIENTO HACIA LA CALLE MÉXICO

-PROMESA A LA BANDERA DE LOS CENTROS TRADICIONALISTAS

-DESPLAZAMIENTO EN TORNO A LA PLAZA MARTÍN MIGUEL DE GUEMES

-DESCONCENTRACIÓN

 
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