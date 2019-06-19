El Intendente Javier Olaeta invita a participar de los actos oficiales de junio
Programa del Acto:
10 HS. COLOCACIÓN DE OFRENDA FLORAL A CARGO DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL BUSTO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO
(AV. BELGRANO Y ESPAÑA).
LUGAR: PLAZA MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES
BARRIO LA CUMBRE
10:30 HS. DESCUBRIMIENTO CARTEL CON EL NOMBRE DE LA PLAZA, EN CONMEMORACIÓN A UN NUEVO ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DE MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES.
A CONTINUACIÓN
ACTO OFICIAL DÍA DE LA BANDERA
-PROMESA DE FIDELIDAD A LA BANDERA A CARGO DE ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
-HIMNO NACIONAL ARGENTINO
-HIMNO A ARRECIFES
-PALABRAS ALUSIVAS A LA FECHA
-MARCHA MI BANDERA
-ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
-EXPRESIÓN MUSICAL
-DESPLAZAMIENTO HACIA LA CALLE MÉXICO
-PROMESA A LA BANDERA DE LOS CENTROS TRADICIONALISTAS
-DESPLAZAMIENTO EN TORNO A LA PLAZA MARTÍN MIGUEL DE GUEMES
-DESCONCENTRACIÓN