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FALTAN 4 DÍAS

postdateiconMiércoles, 24 de Julio de 2019 18:42 | postauthoriconEscrito por juliano | PDF | Imprimir | E-mail

YA ESTÁ EN MARCHA "ARRECIFES ROCK" CON LA ESTELAR PRESENTACIÓN DE MEMPHIS LA BLUSERA

BANDAS LOCALES:

14:00 HS. - A PUNTO CARAMELO

14:45 HS.-SUEÑO CHAMÁN

15:30 HS.-SOFÍA ACOSTA

16:15 HS.- PRIMOS DE NADIE

 

PASEO DE ARTESANOS Y PATIO DE COMIDAS

 

Y EL GRAN CIERRE CON LA PRESENTACIÓN DE UNA DE LAS BANDAS MÁS LEGENDARIAS DE LA MÚSICA NACIONAL:

 

17:00 HS.-"MEMPHIS LA BLUSERA"

 

DOMINGO 28 DE JULIO

 

DESDE LAS 14 HS.

 

ESTACIÓN DE LA JUVENTUD

 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

 

UNA CIUDAD PARA DISFRUTAR TODO EL AÑO!!!

 

Memphis la Blusera - Oficial

 
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